Austrijska krajnje desničarska FPO, koja je već godinu dana drži vodstvo u odnosu na druge stranke, trenutno je na putu da postane najjača stranka u zemlji na nacionalnim izborima zakazanim za jesen sljedeće godine, prenosi Euractiv.

Desničarski stavovi o imigraciji

Ankete pokazuju da bi stranka osvojila oko 29 posto da se izbori održe danas – 13 posto više od njihovog izbornog rezultata 2021. To znači da bi stranka nadmašila svoj rekord iz 1999. od 26,9 posto. FPÖ već godinu dana brani svoju lidersku poziciju u anketama.

Međutim, u prošlosti je FPÖ vodio u anketama, da bi se srušio u posljednjim sedmicama kampanje.

Trenutni lider FPÖ-a Herbert Kickl je ekstremno desničarski tvrdolinijaš, posebno u pogledu imigracije. Također je kritizirao solidarnost s vladom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tvrdeći da to prijeti neutralnosti Austrije. FPÖ je u prošlosti imao bliske veze sa strankom Jedinstvena Rusija Vladimira Putina.

Razlozi za zabrinutost?

Stranke koje su dominirale austrijskom politikom u drugoj polovini dvadesetog stoljeća, socijaldemokrate lijevog centra i Narodna partija desnog centra, u anketama stoje između 20 posto i 25 posto.

Iako to znači da bi socijaldemokrate otprilike ponovile svoj rezultat iz 2021., to je jednako seizmičkom padu od 17 bodova za Narodnu partiju. Ako bi stranka pala ispod svog rezultata iz 2013. od 24 posto, bila bi na putu do najgoreg rezultata od svog osnivanja 1945. godine.

Koalicioni partner vladajuće Narodne stranke, Zeleni, imaju devet posto, oko četiri boda ispod njihovog rezultata iz 2021. Time sadašnja vlada ne bi zadržala svoju parlamentarnu većinu.

Liberalni NEOS je u anketama na oko 11 posto, što je tri boda iznad njihovog prethodnog rezultata.

Poput drugih članica EU, Austrijanci također biraju nove članove Evropskog parlamenta u junu 2024.