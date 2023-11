Avion se morao vratiti u Njujork, jer je konj izašao iz spremišta

Bizarna situacija se desila u avionu koji je putovao od Njujorka ka Belgiji. Naime, avion se morao okrenuti jer je konj pobjegao sa svog mjesta u spremištu aviona.

Nakon 90 minuta leta životinja se uspjela osloboditi i onda je nastupio haos.

- Imamo živu životinju, konja, u avionu. Konj je uspio pobjeći. Ne možemo ga vratiti - govorio je pilot kontroli zračnog prometa.

Dodao je da je avion u redu, ali da je konj na slobodi, piše BBC.

Ubrzo nakon toga, avion se morao okrenuti. Također, pilot je zatražio da ih nakon slijetanja u međunarodni aerodrom Džon F. Kenedi, dočeka veterinar.

Još uvijek ostaje nejasno kako se konj uspio osloboditi, no kad je avion sletio nije bio vezan. Let je kasnije istog dana krenuo za Belgiju te sretno stigao u aerodrom Lijež. Zasad je nepoznato zašto se konj prevozio, no jedan od mogućih razloga jest da je riječ prijevozu trkaćeg konja.