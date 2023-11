Ljubiša Samardžić: 87. godišnjica rođenja slavnog glumca

Na današnji dan 1936., u Skoplju je rođen Ljubiša Samardžić Smoki, jedan od najboljih srbijanskih i jugoslavenskih glumaca. Osim glumom, bavio se i režijom i produkcijom filmova i serija. Već kao student Akademije za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu Ljubiša je počeo glumiti u nekoliko pozorišnih predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je ubrzo napustio i okrenuo se glumi u filmovima. Prva uloga bila je filmu “Igre na Skelama” (1961.), a već naredne godine, ulogom šarmantnog nespretnjakovića u filmu „Prekobrojna“ skrenuo je pažnju kritike i publike. Zbog toga je u sljedećem filmu „Peščani grad“ dobio glavnu ulogu, nakon koje mu je ostao cjeloživotni nadimak Smoki, prema liku kojeg je glumio.

Ipak, najveću slavu stekao je ulogama u partizanskim filmovima, posebno u filmovima Veljka Bulajića „Bitka na Neretvi“ i „Kozara“, a domaćoj i svjetskoj sceni najviše će ostati u sjećanju po ulozi ilegalca Zisa u filmu „Valter brani Sarajevo“ reditelja Hajrudina Krvavca.

Uspješan režiser

Tokom sjajne karijere Ljubiša Samardžić je u glumio u više od 100 filmova različitih žanrova i tv-serija poput kultnih „Kuda idu divlje svinje“, „Policajac sa Petlovog brda„ i „Vruć vetar“. Osvojio je brojne nagrade na festivalima u Jugoslaviji i šire. U periodu od 1973. do 1988. dobio je šest Zlatnih arena na Pulskom filmskom festivalu za svoja glumačka ostvarenja, postavši najnagrađeniji glumac Pulskog festivala.

Samardžić je postigao zapažene uspjehe i u režiserskom poslu. Prvi film „Nebeska udica“, koji je režirao i producirao u svoj produkcijskoj kući „Sinema dizajn (Cinema design)“, 1999. godine, premijerno je emitiran na Berlinskom filmskom festivalu 2000. godine, a bio je prvi srbijanski kandidat za Oskara u kategoriji za najbolji strani film van engleskog govornog područja, također 2000. godine. Režirao je i filmove “Nataša“, koji je dobio nagradu za najbolji film u Bugarskoj (Albeni) i nagradu za umjetničko izražavanje na MED filmu 2002. u Rimu, te “Ledina”, 2003., što je, ustvari, njegova najintimnija drama, koju je snimio nakon smrti svog sina. Također, režirao je i dvije tv-serije: „ Jesen stiže, dunjo moja“ i „Miris kiše na Balkanu“, koje su producirane u njegovoj produkcijskoj kući.

Preminuo je 8. septembra 2017. godine u Beogradu.

1711. - Rođen Mihail Vasiljevič Lomonosov, ruski naučnik, pisac i erudita, tvorac fizičke hemije, član Ruske akademije nauka. Formulirao je Zakon održanja materije, objasnio pojave sagorijevanja, stvorio naučnu teoriju o svjetlosti i objasnio porijeklo polarne svjetlosti. Lomonosov je razradio i projekt Moskovskog državnog univerziteta, koji po njemu nosi ime.

1828. - Umro austrijski kompozitor Franc Peter Šubert (Franz Schubert), jedan od najizrazitijih predstavnika romantizma. Živio je samo 31 godinu, a stvorio 998 muzičkih djela.

1835. - Rođen Šarl Kamij Sen San (Charles-Camille Saint-Saens), francuski kompozitor, pijanista, dirigent i orguljaš. Napisao je veliki broj kompozicija u raznovrsnim muzičkim oblicima. Od 12 opera, koliko je komponovao, najpoznatija je „Samson i Dalila“ koja je izvođena na svim velikim operskim scenama.

1839. - Rođen Emil Škoda, poznati češki industrijalac i osnivač firme "Škoda". Prvo je bio glavni inžinjer male tvornice strojeva u Plzenu, a potom je, 1869. godine, kupio tvornicu koja je ponijela njegovo ime "Škoda" te počeo s njenim proširenjem.

1888. - Rođen kubanski velemajstor Hose Raul Kapablanka (Jose Capablanca), svjetski prvak u šahu od 1921. do 1927. godine. U periodu od 1914. do 1924. godine, izgubio je samo jednu partiju, po čemu je jedinstven u historiji šaha.

1906. – Radijska konferencija u Berlinu prihvatila je SOS kao međunarodni signal za pomoć.

1910. - Rođen Adrian Malkolm Konan Dojl (Malcolm Conan Doyle), engleski književnik, najmlađi sin i literarni nasljednik slavnog oca A. C. Dojla, tvorca lika čuvenog detektiva Šerloka Holmsa (Sherlock Holmes). Nakon očeve smrti nastavio je pisati o Šerloku Holmsu, jer je htio da dovrši očeve priče, one koje on nikad nije napisao. Godine 1954., objavio je zbirku priča “Pothvati Šerloka Holmsa”.

1916. – Semjuel Goldvin (Samuel Goldwyn) i Edgar Selvin (Selwyn) osnovali su kompaniju „Goldwyn“, danas jednu od najuspješnijih filmskih kompanija na svijetu.

1917. - Rođena Indira Gandi, prva premijerka Indije, i to u dva mandata, od 1966. do 1975. i od 1980. do 1984., kada su je ubili Siki - ekstremisti, pripadnici njene lične garde. Političko iskustvo stekla je uz oca, prvog premijera Indije i jednog od osnivača Pokreta nesvrstanih Džavaharlala Nehrua.

1922. - Rođen Rajko Mitić, srbijanski i jugoslavenski fudbaler. Igrao je za beogradski BSK i Crvenu zvezdu, u kojoj se proslavio. Za „crveno-bele“odigrao je gotovo 580 utakmica, bio prvi kapiten tog tima i proglašen je za prvu „Zvezdinu zvezdu“. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 59 utakmica i postigao 32 gola. Iz fudbala se povukao u 36. godini života. Preminuo je

29. aprila 2008. godine.

1930. - Rođena Žiža Stojanović, srbijanska i jugoslavenska glumica. Odigrala je brojne zapažene uloge, a najpoznatije su u tv-serijama "Srećni ljudi", "Bolji život" i "Porodičn blago", "Otpisani" i "Salaš u malom ritu".

1938. - Rođen Ted Tarner (Turner), američki medijski mogul i osnivač TV kanala CNN, širom svijeta bio je poznat i kao vrhunski jedriličar, ekscentrični vlasnik sportskih klubova i medijska ličnost.

1942. - Rođen Kelvin Klajn (Calvin Klein), američki modni dizajner koji je osnovao jednu od najprestižnijih modnih kuća „Calvin Klein Inc“. Osim odjevnih predmeta, njegovo ime nosi i niz parfema, satova i nakita. Godine 1974., dizajnirao je uske traperice s potpisom koje su donijele zaradu od 200.000 dolara tokom prve sedmice prodaje. Iste godine je postao prvi dizajner koji je dobio istaknutu nagradu za muški i ženski dizajn odjeće od CFDA-e, a 1983. se našao na Spisku najbolje obučenih ljudi na međunarodnom nivou.

1961. - Rođena Meg Rajan (Meg Ryan), američka glumica, najpoznatija po ulogama u velikom broju popularnih romantičnih komedija, zbog čega je prozvana "kraljicom romantičnih komedija". Njenim najuspješnijim filmom smatra se „Imaš poruku“, koji je snimila 1998. s Tomom Henksom (Hanks). Film je ekranizacija brodvejske predstave i postigao je zavidan uspjeh, te kultni status među filmovima tog žanra.

1962. - Rođena Ališa Kristijan „Džodi“ Foster (Alicia Christian "Jodie" Foster), američka glumica, rediteljica i producentica, dvostruka dobitnica Oskara. Osvojila je i dva Zlatna globusa, 3 BAFTA-e i Nagradu Udruženja glumaca, čime je ušla u društvo nekoliko istaknutih glumaca koji su osvojili sve četiri glavne nagrade za glumu.

1998. - Slika čuvenog holandskog slikara Vincenta van Goga (Gogh) "Portret umjetnika bez brade" prodata na aukciji za 71,5 miliona dolara.

2017. - Umrla Jana Novotna, češka teniserka, pobjednica Vimbldona 1998. godine. Osim te jedine pojedinačne Grand Slam titule, Jana je osvojila i 12 titula u igri parova: 4 Vimbldona, 3 Rolan Garosa, 3 US Opena i 2 Austrelian Opena. Ukupni broj turnira koje je osvojila je 24, a u igri parova čak 76.

Prestala se baviti tenisom 1999., a uvrštena je u tenisku Dvoranu slavnih 2005. godine.