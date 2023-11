Ante Lambaša: 30. godišnjica smrti utemeljitelja jugoslavenskog plivanja i vaterpola

Na današnji dan 1993. godine, preminuo je Ante Lambaša, utemeljitelj jugoslavenskog plivanja i vaterpola. Bio je jedina osoba koja je istovremeno obnašala dužnosti predsjednika Svjetske plivačke federacije (FINA) i Evropske plivačke federacije (LEN).

Osim toga, Lambaša je bio suosnivač Plivačkog saveza Jugoslavije, 1948., kapiten jugoslavenske vaterpolo reprezentacije, suosnivač Kupa evropskih šampiona u vaterpolu 1963., te direktor Svjetskog prvenstva u plivanju, skokovima u vodu, vaterpolu i sinhroniziranom plivanju u Beogradu 1973. godine.

Memorijal „Ante Lambaša“

U LEN-u je bio član ureda od 1950., predsjednik tehničkog vaterpolo odbora 1968–72., potpredsjednik Saveza 1978–80., predsjednik 1982–86., zatim doživotni počasni predsjednik, a u FINA-i potpredsjednik 1964–68., počasni rizničar 1968–80., predsjednik 1980–84. i poslije doživotni počasni član.

U Beogradu se od 1993. održava međunarodno takmičenje u plivanju Memorijal „Ante Lambaša“.

1477. - Engleski štampar Vilijam Keksten (William Caxton) izdao je u Vestminsteru prvu knjigu štampanu u Engleskoj na engleskom jeziku "The Dictes and Sayings of the Philosophers".

1697. - Rođen engleski slikar Vilijam Hogart (William Hogarth), izuzetan portretista i crtač fizionomija. Slikao je scene satiričnog i moralizatorskog karaktera iz života aristokratije. Ostavio je relativno mali broj radova, ali ga je njihova vrijednost uvrstila među najznačajnije engleske slikare.

1786. - Rođen njemački kompozitor Karl Marija Fridrih Ernst fon Veber (Carl Maria Friedrich Ernst von Weber), tvorac njemačke romantične opere. Vodio je opere u Pragu i Drezdenu, a radio je i u Londonu, gdje je umro, 1826. godine. Djela: opere "Čarobni strijelac", "Eurijante", "Ribecal" (nedovršena), "Silvana", "Abu Hasan", "Oberon", koncerti "Koncertni komad za klavir i orkestar", "Poziv na igru", "Koncertino za klarinet i orkestar".

1787. - Rođen francuski slikar Luj Žak Mande Dager (Louis-Jacques-Mande Daguerre), zahvaljujući čijem je izumu, nazvanom "dagerotipija", prvi put praktično omogućena izrada fotografija.

1860. - Rođen poljski državnik, pijanista i kompozitor Ignac Jan Paderevski, profesor Konzervatorija u Varšavi. Od 1919. do 1921. bio je premijer i šef diplomatije, a 1940. predsjednik Poljske. Djela: opera "Manra", "Poljska fantazija" za klavir i orkestar, jedna simfonija, klavirska djela, solo pjesme.

1883. - U SAD prihvaćeno standardno računanje vremena i Zemlja je podijeljena na četiri vremenske zone.

1898. - Rođen Antun Branko Šimić, hrvatski pjesnik i esejist. U osmom razredu, 1917. godine, napustio je školovanje zbog izdavanja književnog časopisa “Vijavica” u Zagrebu, a književni časopis “Juriš” pokrenuo je 1919. godine pod utjecajem njemačkog ekspresionističkog lista “Der Sturm”. Godine 1923., pokrenuo je i treći časopis “Književnik”.

Nakon teške upale pluća, 1924. godine, Šimić je obolio od tuberkuloze, od koje je, uprkos liječenju, preminuo u dvadeset i sedmoj godini, u Zagrebu, 2. maja 1925. godine.

Zbirka Šimićevih pjesama „Preobraženja“, izdata u Zagrebu 1920. godine, naziva se kamenom temeljcem modernog hrvatskog pjesništva.

1903. – Sjedinjene Američke Države s Panamom potpisale ugovor kojim su dobile neograničeno pravo korišćenja Panamskog kanala. Tek 1979. je dogovoreno da se kanal, 31. decembra 1999., vrati Panami.

1905. - Rođen srbijanski pisac i revolucionar Jovan Popović, pripadnik grupe pisaca koja je između dva svjetska rata njegovala socijalnu literaturu. Djela: zbirke pjesama "Hadžija večnosti", "Lasta u mitraljeskom gnezdu", "Ples nad prazninom", proza "Lica u prolazu", "Istinite legende", "Reda mora da bude", "Sremska hronika", studije i eseji "Đura Jakšić i njegovo doba", "Sterija i počeci srpske drame", "Svetozar Marković".

1906. – Rođen Džordž Vald (George Wald), američki hemičar i fiziolog, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, 1967. godine.

1922. - Umro francuski pisac Marsel Prust (Marcel Proust), autor jednog od najboljih svjetskih romana, njegovog životnog djela „Traganje za izgubljenim vremenom“. Uzdižući likove u svojim djelima do univerzalnosti djejstvom veoma produbljene psihologije te istančanim uočavanjem konstanti ljudske prirode, izvršio je ogroman utjecaj na evropski roman 20. vijeka. Djela: ciklus romana "U traganju za izgubljenim vremenom" /"U Svanovom kraju", "U sjenci djevojaka u cvijetu", "Oko Germatovih", "Sodoma i Gomora", "Zatočenica", "Nestala Albertina", "Nađeno vrijeme", roman "Žan Santej", polemički spis "Protiv Sent-Beva".

1928. - „Parobrod Vili“ (Steamboat Willie), prvi animirani crtani film u kojem se pojavio Miki Maus (Mickey Mouse), prikazan u njujorškom kinu „Koloni teatar“.

1942. - Rođena američka glumica Linda Evans, najpoznatija po ulozi Kristl Kerington (Krystle Carrington) iz kultnog filmskog serijala "Dinastija".

1942. - Rođena Suzan Salivan (Susan Sullivan), američka glumica, najpoznatija po ulogama Lenore u dnevnoj sapunici NBC-a „Another World“ i Luiz Adams (Lois) u ABC sitcomu „It's a Living“.

1946. - Rođen Alan Din Foster (Dean), američki pisac fantastike i naučne fantastike. Napisao je nekoliko serija knjiga, više od 20 samostalnih romana i mnoge novelizacije filmskih scenarija.

1953. - Rođen Alan Mur (Moore), engleski romanopisac i tvorac stripova, koji nosi epitet najboljeg pisca grafičkih novela.

1956. - Umro Dobrica Milutinović, najveći srbijanski romantičarski pozorišni glumac, prvak Drame nacionalnog teatra. Muzej pozorišne umjetnosti i Savez dramskih umjetnika Srbije su 1980. u saradnji sa Zlatarom u Majdanpeku ustanovili "prsten Dobrice Milutinovića", nagradu za glumačko životno djelo.

1962. - Umro Nils Bor (Niels Bohr), danski fizičar, profesor na univerzitetima u Kembridžu, Mančesteru, Kopenhagenu i voditelj Instituta za teorijsku fiziku (od 1920.). Ideju kvantizacije, koju su Maks Plank (Max Planck) i Albert Ajnštajn (Einstein) uveli za elektromagnetsko zračenje (foton), Bor je primijenio na Rutherfordov planetni model vodikovog atoma i objašnjavajući izmjerene talasne dužine u spektru atomskog vodika izveo načelo korespondencije koje povezuje klasičnu fiziku i kvantnu fiziku. Također, Bor je uveo model kapljice tekućine za atomsku jezgru, koji je bio važan za razumijevanje nuklearnih procesa. Za zasluge u istraživanju strukture atoma i objašnjenje zračenja iz atoma dobio je Nobelovu nagradu za fiziku, 1922. godine.

1969. - Modul američkog svemirskog broda "Apolo 12" s astronautima Čarlsom Konradom (Charles Conrad) i Alenom Binom spustio se na Mjesec. Bio je to drugi svemirski brod koji je dotakao Mjesečevo tlo.

1990. - Održani prvi Opći izbori u SR Bosni i Hercegovini.

2001. - Umrla Ela Peroci, slovenska književnica, autorica čuvene priče za djecu "Maca papučarka" (u slovenskom originalu: "Muca copatarica").