Ričard Brenson ponosan na prvi prekookeanski let na ekološki prihvatljivo gorivo

Osnivač kompanije Virgin Atlantic koja je izvela prvi prekookeanski let koristeći isključivo ekološki prihvatljivo gorivo (Sustainable Air Fuel - SAF), ser Ričard Brenson nije krio oduševljenje uspjehom svoje kompanije.

Podsjetimo, Boeing 787 Dreamliner Lucy in the sky kompanije Virgin Atlantic na letu simboličnog broja 100 (VS100) poletio je u utorak ujutro sa aerodroma Hitrou (LHR) kraj Londona na prekookeanski let do aerodroma Džon F. Kenedi (JFK) u Njujorku.

- Ništa me ne čini toliko ponosnim koliko činjenica da sam na letu 100 (#Flight100) zajedno sa članovima tima Virgin Atlantic i naših partnera, koji su radili zajedno sa nama na pravljenju pomaka u dekarbonizaciji dugih letova - saopćio je on.



Istovremeno Brenson je priznao da će "proći izvjesno vrijeme" dok proizvodnja ekološki prihvatljivog goriva ne bude na nivou dovoljnom za sve korisnike, navodi BBC.

- Ali, od nečega morate početi. A mi smo dokazali da se to može uraditi - rekao je on za BBC i dodao: “Da nismo dokazali da je takav let moguć, nikad, ali baš nikad ne biste dobili ekološki prihvatljivo gorivo. Svijet će jednostavno pretpostavljati da nešto ne može da se izvede dok vi to ne uradite - izjavio je prije nego što se ukrcao u avion.

- Duh inovacija se pojavio i pokušava da dokaže da možemo da uradimo nešto dobro i korisno za sve - zaključio je on.

Pokazali da se može

- Virgin Atlantic nije pristajala na status quo i tjerala je avio-industriju da se stalno poboljšava od 1984. godine. Kada premotamo ovih 40 godina, taj pionirski duh najbolje opisuje srce koje kuca u kompaniji, dok pomjera granice aviona i flote sa fosilnih na ekološki prihvatljiva goriva - navodi se u Brensonovom zvaničnom saopćenju.

- Upućujem velike čestitke timu naše kompanije (Virgin Atlantic) i svim našim partnerima na zajedničkim naporima da se sve ovo ostvari - sada smo pokazali svijetu da je ovo izvodljivo, a na industriji i vladama je da to pretvore u svakodnevnu realnost. Naši najveći izazovi su ujedno i naše najveće mogućnosti, ali niko ne može ništa izvesti sam. Pred nama je dug put, jednostavno još uvijek nema dovoljno ekološki prihvatljivog, održivog goriva. Sljedeći korak je promjena u politici Velike Britanije i Sjedinjenih Država i ulaganje u te promjene - naveo je Brenson u svom blogu.

Airbus i Boeing kompozitnih vlakana

- Mi smo htjeli da im pokažemo kako to može da funkcioniše, pa je naš vazduhoplovni inženjer Bart Rutan napravio naš avion Virgin Atlantic Global Flyer. Bez prestanka smo letjeli tim avionom, obarali rekorde i dokazivali da karbonska vlakna funkcionišu. I ne samo da funkcionišu, nego je to bila najefikasnija letjelica ikada napravljena, piše Telegraf.rs.

Nakon svih naših letova pozvali smo predstavnike Airbusa i Boeinga da dođu, vide avion i saznaju sve o tehnologiji koju smo koristili. Njihovi timovi otišli su u pustinju Mohave i tamo radili sa našim timovima...

Rekli smo im - ako napravite takve avione, mi ćemo ih kupiti. I oni su to uradili. Rezultat su predivni avioni Boeing 787 i Airbus 350 koji su sada u floti Virgin Atlantic, napisao je Branson u svom blogu.

Virgin Atlantic je uvijek pokušavao da ima najmlađu i najčistiju flotu na nebu. Izgurali smo ovaj let kako bismo dokazali da se velike distance mogu prevaliti sa održivim avionskim gorivom, za šta su mnogi tvrdili da će biti veoma teško, ako ne i nemoguće.

Ponekad morate da pokažete svijetu da se nešto može učiniti da biste potom podstakli akciju. Nadamo se da će ovaj let to postići. Bit će potrebno da se svi okupe, uključujući industriju, vlade raznih država, kako bi održivo gorivo u avio-industriji postalo stvarnost, gorivo koje bi štitilo našu planetu i koristilo svima. Ovo je odlučujući izazov u sektoru vazduhoplovstva i uvijek moramo da se zalažemo za inovacije - zaključio je Brenson.

Skeptične reakcije ekoloških aktivista

Ne dijele, međutim, svi Bransonov entuzijazam.

Organizacija za zaštitu životne sredine Stay Grounded opisala je let od utorka kao “zeleno pranje” (Greenwashing). Taj termin se koristi kako bi se opisale akcije raznih kompanija koje pokušavaju da ubijede javnost da su njihovi proizvodi i operacije ekološki prihvatljivi.

- Dok je javnost fokusirana na ovaj naizgled zeleni, ekološki prihvatljiv let, dnevno imate 100.000 letova na kojima se koriste fosilna goriva - rekla je Magdalena Hjuvizer iz organizacije Stay Grounded.

Ova mreža citirala je i riječi Finleja Ašera, nekadašnjeg vazduhoplovnog inženjera u korporaciji Rolls Royce koji je rekao da je “proizvodni proces ekološki prihvatljivog goriva tehnološki ćorsokak koji ne može da premaši nekoliko procenata postojeće upotrebe avionskog goriva”.

Ništa blaži nije bio ni Greenpeace:



- Dva potencijalna izvora istinski održivog avionskog goriva su ozbiljno ograničena po obimu - upozorio je Dag Par, glavni naučnik ove organizacije:

- Otpad koji se koristi kao sirovina za bio-kerozin nije dostupan u količinama koje su dovoljno velike da imaju veliki uticaj na emisiju ugljen-dioksida iz aviona - precizirao je on i dodao: "Ugljen-dioksid iz vazduha i zeleni vodonik iz elektrolize koji se koriste za pravljenje ekološki prihvatljivog goriva su veoma skupi za proizvodnju - citira ga specijalizovani portal Geolong.