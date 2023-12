Vladimir Putin popularniji nego ikada

Vladimir Putin, predsjednik Rusije, u svojoj zemlji popularniji je nego ikada, pri čemu uživa snažnu podršku ruske javnosti, koja je bez sumnje spremna da ga još jednom podrži do kraja.

Gvozdeni stav

Dok se Rusija priprema za predsjedničke izbore zakazane za mart sljedeće godine, Vladimir Putin igra igru ​​hoće-neće-hoće i tek treba da objavi svoju kandidaturu za reizbor.

Ipak, očigledno oklijevanje sadašnjeg predsjednika nije ništa drugo do šarada, te se smatra da će on vladati Rusijom još jedan šestogodišnji mandat. Koliko god to izgledalo nelogično vanjskim posmatračima, tekuća invazija punog razmjera na Ukrajinu samo je pomogla da se učvrsti njegov gvozdeni stav o moći.

Zapravo, cjelokupna Putinova pažljivo kreirana politička slika u Rusiji zasniva se na ideji da je on nesalomivi muški bog rata, protiv čijeg napada ne može ostati nijedan protivnik.

Dakle, iako je Putinova politička ličnost pretočena u ratnog diktatora kakvog danas poznajemo i kakvog velika većina kao takvog prezire, njegova moć ostaje nepoljuljana. Stoga on predstavlja primjer neophodnosti rata kao instrumenta vladavine.

Najuži krug

Istovremeno, Putin i njegov najuži krug rat u Ukrajini vide kao priliku da još više učvrste totalitarnu vlast u Rusiji, pritom obezbjeđujući svoju poziciju za godine koje dolaze, sve vrijeme nadajući se da će se Ukrajina na kraju raspasti pod pritiskom.