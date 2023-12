Nova ruska vojna baza na Crnom moru upalila alarm u Gruziji

- Jednoglasno i odlučno osuđujemo rusku okupaciju, militarizaciju i druge radnje usmjerene na aneksiju okupiranih područja Gruzije, čiji je novi izraz otvaranje stalne ruske pomorske baze u luci Očamčire - stoji u saopćenju gruzijskih zastupnika.

Nekoliko sedmica ranije de facto čelnik Abhazije Aslan Bžanija potvrdio je da je potpisan sporazum s Kremljom o stalnoj pomorskoj bazi u crnomorskoj luci Očamčire. Abhazija je međunarodno priznata kao dio Gruzije, ali je od 90-ih godina pod kontrolom ruskih i separatističkih snaga.

"Grubo kršenje teritorijalne cjelovitosti Gruzije"

Gruzijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ruski plan kao "grubo kršenje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Gruzije", iako su vlasti u Tbilisiju umanjile važnost stalne pomorske baze, opisujući da se ne radi o neposrednoj prijetnji.

- Čak i ako počnu graditi bazu u Očamčireu, trebat će im najmanje tri godine - rekao je za BBC Nikoloz Samharadze, predsjednik Odbora za vanjske poslove gruzijskog parlamenta:

- Koncentrirani smo na neposredne prijetnje, a ne na prijetnje koje bi mogle doći u budućnosti.

Kaže da je vlada više usredotočena na gruzijske građane koje ruske snage ubijaju ili kidnapiraju u blizini linije okupacije koja odvaja Gruziju od njenih otcijepljenih teritorija Abhazije i Južne Osetije.

- Ne primjećujemo nikakve poteze za početak izgradnje u Očamčireu.

Novi radovi

BBC je analizirao satelitske snimke koje pokazuju nova jaružanja i građevinske radove u luci, provedena nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Prema de facto vladi Abhazije, taj posao jaružanja značio je da Očamčire sada može primiti veće teretne brodove nosivosti do 13.000 tona.

Ukrajinska obavještajna agencija tvrdi kako je cilj omogućiti ratnim brodovima ruske crnomorske flote da koriste Očamčire kao sigurnu luku.

"Gruzija bi mogla postati strana uvučena u rat"

Ako bi Rusija upotrijebila Očamčire za napad na Ukrajinu ili ako bi Ukrajina tamo odlučila gađati ruske brodove, tada bi Gruzija postala zaraćena strana, kaže Natia Seskuria iz Royal United Services Institutea.

- Ako Putinu treba da Gruzija bude uključena ili na neki način uvučena u ovaj rat, on će to učiniti ako je to u njegovom interesu i ako ima mogućnosti da izvrši pritisak na Gruziju - rekla je Seskuria.

Ne samo da to utječe na gruzijske strahove da će biti uvučeni u rat, već postoji zabrinutost da bi vlastiti planovi Tbilisija za megainfrastrukturni projekt na obali Crnog mora mogli biti poremećeni.

Luka s dubokim gazom u gruzijskom gradu Anakliji najbliža je Abhaziji. Projekt u Anakliji smatra se ključnim za jačanje trgovine duž takozvanog Srednjeg koridora, najbrže rute za isporuku tereta između Azije i Evrope.

Stanovništvo Gruzije je proevropski orijentirano, ali...

Ruta omogućuje zaobilaženje Rusije kao kopnenog kanala, a Svjetska banka je procijenila da bi mogla prepoloviti vrijeme putovanja i utrostručiti obim trgovine do 2030. godine. Kremlj se dugo protivio tome kao američkom projektu, a ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tvrdio je da bi podmornice američke mornarice tamo mogle pristati.

Ali iako Gruzija ima uglavnom proevropski orijentirano stanovništvo, njena vlada ima složen odnos s Moskvom. Gruzijska je vlada 2020. otkazala ugovor o izgradnji luke koji je dodijeljen konzorciju iza kojeg stoje zapadne banke i investitori.

Mamuka Hazaradze, koji je vodio izvorni Anaklia Development Consortium, kaže da je vlada u Tbilisiju usporila razvoj luke kako bi umirila Moskvu.

- Najveći problem koji imamo s ovom vladom je da služi ruskim interesima, jer Anaklija nije u ruskom interesu - rekao je Hazaradze. Kaže da je dokaz tome to što se ruska baza gradi samo 30 kilometara dalje uz obalu Crnog mora.

Njegov je konzorcij tužio gruzijsku vladu na međunarodnu arbitražu.

- Iskopali smo pet miliona kubičnih metara pijeska do 11 metara dubine. Postavili smo 3.500 km cijevi - rekao je Hazaradze koji je na čelu oporbene stranke Lelo.

"Kako proruska vlada može dobiti status kandidata za EU"

Gruzijska vlada insistira na tome da će se plan za luku oživjeti, a pobjednička ponuda bit će objavljena uskoro.

Nikoloz Samharadze, koji predsjeda parlamentarnim Odborom za vanjske poslove, kaže da su apsurdne optužbe da je njegova vlada proruska.

- Kako, zaboga, proruska vlada može potpisati sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom, dobiti bezvizni režim s Evropskom unijom i status kandidata za Evropsku uniju?

No, dodaje da je Tbilisi dužan pažljivo postupati sa svojim sjevernim komšijom.

- Imali smo tri rata s Rusijom u prošlih 30 godina. Nemamo sigurnosni kišobran NATO-a. Nemamo ekonomsku solidarnost EU.

Sugerirao je da Rusija koristi Očamčire kako bi zaprijetila Gruziji zbog njenih ambicija da se pridruži Evropskoj uniji. Konačna odluka o gruzijskom statusu kandidata za članstvo u EU očekuje se od evropskih čelnika na njihovom samitu u decembru.

- Rusi uvijek koriste najbolji trenutak kako bi potkopali stabilnost Gruzije i gruzijsku ambiciju za evropskom integracijom. Nastoje pokazati našim evropskim i američkim partnerima da su gospodari na Južnom Kavkazu, pa mogu raditi što hoće - rekao je Samharadze za BBC.