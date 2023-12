Militanti povezani sa Al-Kaidom oslobodili bolničara iz Južne Afrike

Militanti povezani sa Al-Kaidom oslobodili su bolničara iz Južne Afrike kojeg su uzeli kao taoca prije više od šest godina.

Humanitarna organizacija "Gift of Givers" saopštila je da su osigurali "bezuslovno" oslobađanje Gerka van Deventera.

Otet 2017. godine u Libiji

Njega je neimenovana grupa otela 2017. godine u Libiji i godinu dana kasnije ga prodala militantnim islamistima u Maliju, dodali su iz humanitarne organizacije. Bezbjednosne snage na Maliju također su potvrdile da je bolničar oslobođen na granici sa Alžirom i da se trenutno nalazi na posmatranju u bolnici.

U velikim dijelovima Libije vlada bezakonje otkako su snage koje podržava NATO svrgnule i ubile dugogodišnjeg vladara Moamera Gadafija 2011., dok se Mali bori protiv islamističke pobune i pobune separatističkih snaga na sjeveru.

Nekoliko pregovora za oslobađanje

Van Deventer je radio za bezbjednosnu kompaniju prema riječima njegove porodice koja je u martu pokrenula novi apel za njegovo oslobađanje. Zabilježeno je nekoliko pregovora za njegovo oslobađanje tokom prvih godina, no pandemija je usporila te napore sve do početka ove godine. Trojica turskih inžinjera koji su oteti zajedno s njim su oslobođeni sedam mjeseci kasnije, no on je ostao u zatočeništvu.

Otmice stranaca, ali i lokalnog stanovništva u Maliju su česte. U martu su oslobođeni francuski novinar Oliver Duboa koji je otet 2021, kao i američki humanitarni radnik Džefri Vudke koji je otet 2016. godine.