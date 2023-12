Češki predsjednik: Putin čeka pobjedu Trampa da pregovara o Ukrajini bez EU

Ruski predsjednik Vladimir Putin čeka američke izbore 2024. godine, nadajući se da će pregovarati o budućnosti rusko-ukrajinskog rata s Donaldom Trampom (Trump) bez uključivanja bilo koje evropske države, rekao je češki predsjednik Petr Pavel, prenosi Euractiv.



U međuvremenu, Finska, čije članstvo u NATO-u je oštro kritikovala Moskva, odobrila je američkoj vojsci neograničen pristup vojnim objektima u blizini finsko-ruske granice.

- Predsjednik Putin je sasvim jasno stavio do znanja da ne može biti razgovora o bilo kakvim mirovnim pregovorima do ishoda izbora u Sjedinjenim Državama. Time je jasno stavio do znanja da su za njega partner za moguće pregovore niko drugi do Sjedinjene Države. Niti u bilo kojoj od većih evropskih zemalja - rekao je Pavel u intervjuu za novinsku stranicu Seznam Zprávy.

Pavel je upozorio da bi Putin, ako Donald Tramp pobijedi na američkim predsjedničkim izborima, mogao pokušati pregovarati s njim "bez obzira na to što Ukrajina ili ostatak Evrope misle".

Prema riječima češkog predsjednika, takvi pregovori između Putina i Trampa mogli bi dovesti do "neke vrste kompromisa koji će namjerno vratiti Rusiju u status ključnog igrača, a ostali će se morati nekako pomiriti s tim".

Pavel, koji je bio šef vojnog komiteta NATO-a prije nego što je postao češki predsjednik u januaru 2023, snažno podržava Ukrajinu, ali izgleda prilično skeptičan u vezi s razvojem sadašnjeg rata Rusije u toj zemlji, rekavši da će se svijet uskoro morati suočiti s “novom situacijom”.