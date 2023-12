Bajden: Nije upitno da je Tramp podržavao pobunu na Kapitolu

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) rekao je u srijedu da "nije upitno" da je njegov prethodnik Donald Tramp (Trump) podržavao pobunu, ali i da je na sudovima da odluče diskvalificira li ga to da se kandidira za predsjednika.

"On je podržavao pobunu"

- To je očito. Sve ste vidjeli. Vrijedi li 14. amandman ili ne, prepustit ćemo sudu da donese tu odluku - rekao je Bajden novinarima tokom posjete saveznoj državi Viskonsin.

- Ali on je sigurno podržavao pobunu. To nije upitno. Nimalo. Nula. I izgleda da on to ponavlja - rekao je Bajden.



Bajden je reagirao na odluku Vrhovnog suda Kolorada donesenu u utorak po kojoj je Tramp diskvalificiran od obnašanja dužnosti američkog predsjednika i kandidiranja u Koloradu zbog svoje uloge u napadu njegovih pristaša na Kapitol 6. januara 2021.

Žalba Vrhovnom sudu SAD

Tramp je zbog te historijske presude prvi predsjednički kandidat za kojeg je ocijenjeno da nije podoban za Bijelu kuću po rijetko korištenom 14. amandmanu američkog Ustava koji zabranjuje dužnosnicima koji su bili upleteni u "pobunu ili ustanak" da obnašaju dužnost, prenosi Hina.

Tramp je poručio da će se žaliti Vrhovnom sudu SAD, a sud u Koloradu rekao je da će odgoditi stupanje na snagu svoje odluke barem od 4. januara 2024. kako bi se mogao žaliti.

Trampova kampanja ocijenila je da je sudska odluka "nedemokratska".