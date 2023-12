Borelj strahuje od rasta popularnosti partija krajnje desnice: "Moramo vidjeti opasnosti"

Evropski parlamentarni izbori u junu naredne godine mogli bi biti sudbonosni poput američke predsjedničke kampanje i moguće je da glasači podrže partije krajnje desnice, rekao je danas visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i bezbjednost Žozep Borelj (Josep Borrell).

Borelj je izrazio uvjerenje da bi strah glasača od nepoznatog mogao dovesti do toga da oni podrže populističke partije krajnje desnice, piše britanski dnevnik "Guardian"

- Bojim se da će u Evropi glasati jer su uplašeni. Naučno je dokazano da strah od nepoznatog i nesigurnosti stvara hormon koji izaziva sigurnosni odgovor i to je činjenica - naglasio je Borelj.

On je prihvatio da postoje realni razlozi za zabrinutost, ali je od glasača zatražio da podrže političke snage koje mogu dati lucidne analize situacije i da bi, ukoliko to ne učine, "evropski izbori mogli biti opasni kao američki".

Prema njegovim riječima, sukob u Ukrajini i u Pojasu Gaze prijete budućnosti bloka. On je izrazio bojazan da bi u Ukrajini moglo doći do poraza, ukoliko ne dođe do brze promjene smjera, istakavši kako ne vidi naznake da ruski predsjednik Vladimir Putin iskazuje volju da stane ili da dođe do sporazuma.

- Možda je ovo trenutak u kojem moramo vidjeti opasnost koja dolazi od velike sile koja prijeti našoj demokratiji i samoj Evropi, ne samo Ukrajini. Ukoliko ubrzo ne promijenimo smjer i ne aktiviramo sve kapacitete, dopustit ćemo da Putin pobijedi - naglasio je Borelj.