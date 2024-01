Mališan preminuo nakon vađenja mliječnih zuba: Pao u komu, borio se 37 dana

Doktori su ga uspjeli reanimirati i on je hitno prebačen na odjel intenzivne njege, gdje je kasnije proglašena moždana smrt.

Pogodila ih nezaintersiranost

Porodica je posebno pogođena postupkom doktora iz stomatološke klinike.

- Nezainteresiranost uprave stomatološkog centra za našu tugu očituje se i u tome što nam ne daju ono najvrednije što je ostalo od našeg sina, dva mala zuba, izvađena tijekom operacije, a koja su nam draga jer pripadaju našem sinu… - navodi se na kraju.

Policija je pokrenula kaznenu obradu zbog nestručnog obavljanja svojih profesionalnih dužnosti od zdravstvenih radnika.

Okrivljeniku prijeti kazna zatvora do tri godine ili ograničenje slobode do pet godina uz lišenje prava obavljanja određenih funkcija ili bavljenja određenim djelatnostima do tri godine, piše "Slobodna Dalmacija".

Direktor klinike “Ori-Dent” Roman Onisko rekao je lokalnim medijima da oni sarađuju s istragom.

- Trenutno su doktori, koji su bili uključeni u pružanje medicinske pomoći, suspendirani s dužnosti do okončanja istrage - rekao je Onisko.