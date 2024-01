Australija: Upozorenje na "ozbiljan udar" ciklona Kirili

Očekuje se da će tropska oluja u Koraljnom moru preći u ciklon u ponedjeljak kasno navečer, a građane Australije upozoravaju da se pripreme za "jake udare", saopćio je u nedjelju Australijski ured za meteorologiju, javlja Anadolija.

Meteorološka agencija saopćila je da je pratila spori tropski sistem niskog pritiska u blizini sjeveroistočne obale Kvinslanda koji će nastaviti jačati u tropski ciklon tokom sljedeća 24 sata, objavila je australijska radiodifuzna korporacija.

Ciklon Kirili vjerojatno će se pojačati u kategoriju tri prije nego što pređe obalu Kvinslanda između Kairnsa i Makaja u srijedu.

S druge strane, svim kopnenim državama i teritorijima osim Kanbere i Viktorije izdana su upozorenja na toplinski val jer su temperature skočile od nedjelje.

Sidnej bi trebao zabilježiti najtopliji dan u godini do sada, s temperaturom do 37 stepeni Celzijusa, dok će temperatura vjerojatno porasti do 40 stepeni u Penrithu.

U Oklandu, glavnom gradu Novog Zelanda, u nedjelju je zabilježen peti najtopliji dan u historiji, dok se ostali dijelovi zemlje pripremaju za kiše i oluje jer tropski ciklon jača u blizini Australije.