Borelj: Je li rješenje Izraela da sve Palestince ubiju

Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za vanjsku politiku Žozep Borelj (Josep Borrell) u ponedjeljak je insistirao na dvodržavnom rješenju, poručivši Izraelu da ne može graditi mir "samo vojnim sredstvima", prenosi Anadolija.

Ministri vanjskih poslova zemalja EU sazvali su u ponedjeljak u Briselu sastanak kako bi raspravljali o izraelskom ratu protiv Gaze, gdje se očekuje da će se odvojeno sastati s izraelskim ministrom vanjskih poslova Israelom Katzom i palestinskim ministrom vanjskih poslova Rijadom al-Malikijem (Riyadom).

Koja su druga rješenja koja imaju na umu?

Borelj je uoči sastanka odgovarao na pitanja novinara te je ponovio osudu Ujedinjenih nacija zbog "neprihvatljivog" izraelskog odbijanja poziva na formiranje palestinske države nakon rata u Gazi.

- Koja su druga rješenja koja imaju na umu? Da natjeraju sve Palestince da odu? Da ih ubiju? 25.000 je već (ubijeno op.a.) u Gazi, 70 posto žena i djece. Naravno, način na koji pokušavaju da unište Hamas nije način na koji oni rade, jer siju mržnju generacijama. Imamo na umu šta je Hamas, šta je Hamas uradio, i svakako odbacujemo i osuđujemo to. Ali mir i stabilnost se ne mogu izgraditi samo vojnim sredstvima, ni ovim konkretnim načinom upotrebe vojnih sredstava - rekao je Borelj.

Humanitarna situacija u Gazi

Dodao je da humanitarna situacija u Gazi ne može biti gora i da ne postoje riječi kojima se može situacija na terenu opisati.

- I svaki dan je veliki broj ubijenih civila. Mnogi ministri su rekli da ih je 'previše'. Pa, pitanje je: koliko je to 'previše'? Šta to znači 'previše'? Da li je previše 25.000 ljudi? Koliko će ovo trajati? To je ono o čemu će ministri danas razgovarati, tako da je to veoma važan sastanak. Sretan sam što sam ih uspio pozvati i natjerati da dođu - rekao je Borelj.

Dodao je da će na današnjem sastanku predstaviti sveobuhvatni pristup i razgovarati o dvodržavnom rješenju.

- Mislim da moramo prestati pričati o 'mirovnom' procesu i početi konkretnije govoriti o procesu 'rješenja s dvije države' - kazao je evropski zvaničnik.