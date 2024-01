Oboreni rekordi: U Španiji u januaru do 27 stepeni

Rast temperature u Španiji, posebno od druge polovine januara, oborio je rekorde prekoračenjem sezonskih normi.

Prema podacima koje je objavio Nacionalni meteorološki institut (AEMET), tokom januara su oboreni temperaturni rekordi na više od 90 lokacija širom zemlje.

Temperature iznad normalnih normi

Temperature, koje su iznad sezonskih normi, posljednja dva dana na gotovo cijelom jugu zemlje premašuju 20 stepeni Celzijusa.

Temperature su dostigle 21 stepen u gradovima Albasete, Palma de Majorca i Badajoz, 23 stepena u Cordobi, Huelvi i Almeriji, 25 stepeni u Valenciji i 27 stepeni u Murciji.

Portparol AEMET-a Marcelino Nunez rekao je da je temperatura zraka u cijeloj zemlji bila šest do 12 stepeni iznad normalne, ali da je ponegdje porasla i do 10 do 12 stepeni.

Problem sa sušom

Nunez je naveo da procjenjuju da će temperature zraka u februaru i martu biti iznad sezonskih normi.

Španija, jedna od zemalja koje su najviše pogođene klimatskim promjenama, bit će "toplija, sušnija i ranjivija" zemlja u trenutnim klimatskim uslovima.

Trenutno je problem suše najizraženiji u regionu Catalonije na istoku zemlje.