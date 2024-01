Hiljade slučajeva spolnog zlostavljanja djece u protestantskoj crkvi u Njemačkoj

Voditelj studije Martin Vazlavik (Wazlawik) s Visoke škole u Hanoveru rekao je da su se unutar Protestantske crkve Njemačke događala masovna seksualna zlostavljanja.

- Mi govorimo o najmanje 2.225 žrtava i 1.295 počinitelja posljednjih desetljeća. Ali to je samo vrh ledenog brijega i molim da se to uzme u obzir prilikom vrednovanja ovih podataka - rekao je on.

Protestantska crkva je 2020. naručila studiju od Visoke škole u Hanoveru o seksualnom zlostavljanju unutar ove crkve posljednjih desetljeća.

Pogođeni su zatražili pojačane napore u rasvjetljavanju slučajeva seksualnog zlostavljanja od pripadnika Protestantske crkve te su u pomoć pozvali i državne organe.

- Nama je potrebna odgovorna uloga države jer se do sada više puta pokazalo da crkva nije pravi sagovornik - rekla je predstavnica pogođenih i članica istraživačkog vijeća Katarina Kraht (Katharina Kracht).

Slučajevi koji su navedeni u studiji temelje se na podacima pokrajinskih crkava i đakonijskih protestantskih ureda.

Predsjednica vijeća Protestantske crkve Njemačke Kirsten Fehrs je pogođene zamolila za oprost.



- Mi smo kao institucija krivci u beskrajno mnogo slučajeva. Ja mogu samo otvorenog srca moliti za oprost - rekla je Fehrs, protestantska biskupica iz Hamburga.

Njena prethodnica na mjestu predsjednice vijeća Protestantske crkve Njemačke, Anete Kuršus (Annette Kurschus), u novembru je dala ostavku zbog optužbi da je štitila jednog počinitelja.

Žrtve seksualnog nasilja mogu od crkve zatražiti novčano obeštećenje koje se kreće od 5.000 do 50.000 eura. Do kraja prošle godine je podneseno 858 zahtjeva za obeštećenjem.



Njemačka katolička crkva je sličnu studiju predstavila 2018., a ona je utvrdila 1.670 počinitelja, članova crkve i 3.677 maloljetnih žrtava seksualnog zlostavljanja.