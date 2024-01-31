UN: Ekonomiji Gaze su potrebne milijarde dolara i decenije da bi se vratila na nivoe prije sukoba

Ujedinjene nacije (UN) su u srijedu saopćile da će biti potrebne decenije i značajna međunarodna pomoć da se društveno-ekonomski uslovi u ratom razorenom Pojasu Gaze vrate na nivoe prije sukoba, javlja Anadolu.

Procjena je iznesena u izvještaju Konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD) u kojem se ističe ozbiljno socijalno i ekonomsko pogoršanje u Gazi od početka vojnih operacija 7.oktobra.

- Procjena UNCTAD-a naglašava da će za uspostavljanje socioekonomskih uslova prije sukoba u Gazi trebati decenije i da je potrebna značajna strana pomoć - navodi se u saopćenju UN-ovog tijela.

Izvještaj, koji se oslanja na inovativne satelitske snimke i zvanične podatke, precizno kvantificira obim sukoba.

Ekonomija Gaze se već smanjila za 4,5 posto u prva tri kvartala 2023. godine, prema nalazima UNCTAD-a.

Ali vojna operacija je pogoršala stanje, što je rezultiralo zapanjujućim padom BDP-a od 24 posto i padom BDP-a po glavi stanovnika od 26,1 posto za cijelu godinu.

- Ako bi se trenutna vojna operacija odmah završila tako što bi rekonstrukcija počela odmah, a trend rasta od 2007. do 2022. nastavio bi se s prosječnom stopom rasta od 0,4 posto, Gazi bi trebalo do 2092. godine samo da se povrati nivo BDP-a iz 2022. s BDP-om po stanovnika i socioekonomski uslovi u stalnom opadanju - naveli su.

Međutim, smatraju da oporavak ekonomije Gaze od trenutne vojne operacije zahtijevat će finansijsku obavezu, nekoliko puta više od 3,9 milijardi dolara.

Prije nedavne vojne eskalacije, Gaza je pretrpjela teške socioekonomske uslove, s više od dva miliona stanovnika ograničeno na jedno od najgušće naseljenih područja na svijetu, a osnovne potrepštine poput čiste vode i struje bile su oskudne, a stopa nezaposlenosti je porasla.

UNCTAD je naglasio hitnu potrebu da se prekine ciklus ekonomske destrukcije, upozoravajući na povratak na status quo prije sukoba.

- Mogućnost i brzina oporavka u Gazi ovisit će o okončanju vojne operacije, angažmanu donatora i kasnijim rezultatima rasta. Optimistički scenario sugerira da bi čak i sa trenutnim prekidom borbi, vraćanjem Gaze u socioekonomske uslove koji su vladali prije izbijanja sadašnje konfrontacije, trebale decenije bez pravilno finansiranog programa oporavka koji bi u potpunosti podržavala međunarodna zajednica - navodi se u saopćenju.

Naglašava se ključna uloga neposredne finansijske podrške palestinskoj vladi, upozoravajući na širi kolaps bez održive uprave i osnovnih javnih usluga.

Konačno, UNCTAD je ustvrdio da rješavanje krize u Gazi zavisi od okončanja vojne operacije i ukidanja blokade, zalažući se za rješenje dvije države u skladu s međunarodnim pravom i relevantnim rezolucijama Ujedinjenih naroda.

- Donatori i međunarodna zajednica su pozvani da priznaju da ograničenja palestinske ekonomije, posebno u Gazi, prevazilaze nedavnu konfrontaciju - navodi se.