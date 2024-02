Ko je Taker Karlson, čovjek koji je intervjuisao Putina

Američki novinar Taker Karlson (Tucker Carlson) je prvi zapadni novinar koji je intervjuisao ruskog predsjednika Vladimira Putina od invazije njegove zemlje na Ukrajinu u februaru 2022.

Intervju koji je trajao skoro dva sata emitovan je u četvrtak u ponoć i donio novi talas pažnje Karlsonu, nekada jednom od najviše ocijenjenih voditelja u američkim vijestima i sadašnjem autsajderu u industriji.

Osudio Bajdenove planove

U aprilu prošle godine, oko 20 sati u petak uvečer, Taker Karlson se obratio svojim gledaocima.

Tokom svog noćnog emitovanja na Fox Newsu, prošao je kroz niz segmenata. On je osudio planove predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden) da se pozabavi rasnim predrasudama u stambenom zbrinjavanju, napao Bajdenovog sina Hantera i ismijavao često korišteni akronim za gej, lezbejke i transrodne osobe.

Na kraju se veselo odjavio.

- Vratit ćemo se u ponedjeljak. U međuvremenu, provedite najbolji vikend s onima koje volite, pa ćemo se tada vidjeti - rekao je on.

Ali se Karlson nikada nije vratio.

Tog sljedećeg ponedjeljka, Fox pod kontrolom Ruperta Mardoka je objavio da su mreža i njena najpopularnija ličnost pristali da se "raziđu". "Tucker Carlson Tonight" je prestao da se emituje.

Šest godina, jednosatni udarni program vladao je konzervativnim disajnim putevima, privlačeći stalno blizu tri miliona gledalaca svake večeri. Za njega je to bio vrhunac karijere.

Ko je Taker Karlson

Rođen u Kaliforniji, sin umjetnika i novinara, prvi je put ušao u svijet medija 1990-ih, pišući za nekoliko istaknutih publikacija, uključujući "New York Magazine", "Esquire" i "The New Republic".

Godine 2010., sa svojim bivšim cimerom s univerziteta Nilom Patelom, osnovao je konzervativnu veb stranicu "The Daily Caller", koja se smatra alternativom ljevičarskim veb lokacijama poput "Huffington Posta". Sajt je obećao da će naglašavati originalno izvještavanje umjesto pundičnosti, ali je kritikovan zbog objavljivanja nedokazanih optužbi protiv demokratskih političara i promovisanja rasističkih i seksističkih stereotipa.

Sa sajtom je prekinuo veze 2022.

Kako je rastao njegov utjecaj na internetu, jedno vrijeme je radio kao komentator za CNN početkom 2000-ih prije nego što se pridružio MSNBC-u da vodi noćni program.

Ovdje je Karlson zaoštrio svoje konzervativne stavove, postajući sve kritičniji prema imigraciji - koju je ponekad nazivao "invazijom" - i postajući glas nativističkog krila Republikanske stranke.

Nakon što se 2009. preselio u Fox, Karlson je išao po nižim ligama mreže, uključujući i to što je 2013. bio ko-voditelj jutarnje emisije tokom vikenda, gdje je jednom zaspao u eteru.

Do 2016. bio je spreman za udarni termin, lansirajući "Tucker Carlson Tonight" samo nekoliko dana nakon što je Donald Tramp (Trump) izabran za predsjednika.

Debitantska epizoda privukla je gotovo četiri miliona gledalaca. Ali domaćin je postao još popularniji sljedeće godine, kada je Fox news otpustio Bila O'Rajlija, svog najpopularnijeg voditelja u to vrijeme.

Došao je trenutak za sljedeću zvijezdu mreže i Karlson je odmah prihvatio.

Talas populističkog gnjeva

S Trampom u Bijeloj kući, zajahao je talas populističkog gnjeva koji je podstakao političku pobjedu republikanaca. Njegova popularnost je porasla, a njegov program je često postavljao dnevni red konzervativcima i, uz to, Republikanskoj partiji.



Pošto je postao kandidat za političku desnicu, Karlson je također naišao na kritike aktivista i protivnika teorija zavjera, koji su ga optužili za guranje rasističkih i nacionalističkih tačaka razgovora, uključujući takozvanu teoriju zavjere "velike zamjene" koja tvrdi da postoji zavjera ljudi koji žele da promijene demografiju zapadnih zemalja.

U jednoj epizodi zalagao se za američku invaziju na Kanadu. U drugoj, on je metrički sistem nazvao "jarmom tiranije".

I nekoliko puta koristio je svoj položaj na Foxu da brani ruskog predsjednika Putina.

Njegove kontroverzne izjave nisu ostale neprimijećene od Foxa, koji je vidio nekoliko velikih kompanija kako povlače reklame u znak protesta.

Zatim, u aprilu prošle godine, Karlsonovo vrijeme u Foxu se iznenada završilo.

Bez formalnog razloga za smjenu

Mreža nije navela nikakav formalni razlog za njegovu smjenu, ali Karlson je otišao samo nekoliko dana nakon što je Fox News platio izvanrednih 787 miliona dolara kompaniji "Dominion Voting Systems" zbog lažnih izbornih tvrdnji. Tužba je, između ostalog, otkrila da je Karlson ismijavao Trampove tvrdnje o izbornoj prevari u privatnim porukama dok ih je javno podržavao u eteru.

Poslije nekoliko sedmica tišine, Karlson je najavio da će započeti novu emisiju na Iksu.

- Činjenice su namjerno prikrivene zajedno s proporcijama i perspektivom. Vama se manipuliše - rekao je on u saopćenju.

Tog decembra rođena je plaćena striming usluga "Tucker Carlson Network", koju je Karlson označio kao slobodnu od korporativnog utjecaja.

Uglavnom, Karlson nije uspio da ponovo stvori popularnost i pažnju koju je uživao u Foxu.

Intervju s Putinom obećava da će biti blagodat za njega, a možda i način da se njegova zvijezda ponovo uzdigne.