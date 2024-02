Josipa Lisac, diva regionalne estradne scene, slavi 74. rođendan

Tokom 1976. godine snimila je i džez album s velikanima svjetskog džeza naslova “Josipa Lisac & B.P. Convention big band international”, a u produkciji Boška Petrovića i Karla Metikoša. Potom je s Metikošem otišla na tri godine u SAD, gdje je snimala i sarađivala s vrhunskim američkim muzičarima, a plod te saradnje je album “Made in USA”, snimljen 1979. na hrvatskom i engleskom jeziku u studiju 55 u Los Angelesu za “Sounds Good Recordings”.

Sudbinski susret, prijateljstvo i ljubav s popularnim kompozitorom i pjevačem rok'n'rola Karlom Metikošem odredili su i muzički i životni put Josipe Lisac. Njihov prvi zajednički LP album iz 1973. godine “Dnevnik jedne ljubavi” ostao je do danas jedno od najboljih konceptualnih rok ostvarenja, antologija hrvatske i jugoslavenske diskografije. Zajedno su snimili 13 LP albuma i CD-a, s hitovima koji žive i danas: “O jednoj mladosti”, “Magla”, “Hir, hir, hir”, “Danas sam luda”, “Dok razmišljam o nama”, “Na, na, na”, “Ja bolujem”...

869. – Preminuo slavenski prosvjetitelj Ćirilo, Grk iz Soluna, kome je rođeno ime bilo Konstantin, koji je sa starijim bratom Metodijem sastavio prvu slavensku azbuku – glagoljicu. On i brat su zauzimali visoke položaje u Bizantiji: Ćirilo je bio učitelj filozofije i bibliotekar u carigradskoj crkvi Svete Sofije (Aja Sofija), a Metodije visoki državni funkcioner. Bizantijski car Mihailo III ih je, na molbu moravskog kneza Rastislava, poslao u Moravsku da pripovijedaju hrišćanstvo među moravskim Slavenima. Misija je trebalo da osigura bizantijski utjecaj u tom dijelu Evrope.

Na Havajima ubijen engleski moreplovac i istraživač Džejms Kuk

1779. – Engleski moreplovac i istraživač Džejms Kuk (James Cook) ubijen je na Havajima u iznenadnom okršaju s otočanima. Na prvom putovanju od 1768. do 1771. riješio je tajnu Australije, oplovio Novi Zeland i utvrdio da je Nova Gvineja otok. Od 1772. do 1775. istraživao je otoke u Tihom okeanu, a na trećem putovanju od 1776. do 1779. prvi je oplovio obale Aljaske, istražio Beringov moreuz i otkrio Havaje.

1895. – U Londonu je premijerno izvedena komedija “Važno je zvati se Ernest” čuvenog irskog pisca Oskara Vajlda (Oscar Wilde), njegova posljednja drama i jedno od njegovih najznačajnijih djela.

1895. – Rođen je Maks Horkhajmer (Max Horkheimer), njemački filozof i sociolog, osnivač i vodeći mislilac Frankfurtske škole, kao i Kritičke teorije društva. U okviru društvenih istraživanja, Horkheimer se osvrnuo na autoritarizam, militarizam, ekonomske poremećaje, ekološku krizu i siromaštvo masovne culture, koristeći se filozofijom historije.

1912. – Rođen jugoslavenski istraživač i putopisac mađarskog porijekla Tibor Sekelj, učesnik ekspedicija širom svijeta. Napisao je mnoštvo putopisa i udžbenik za jezik esperanto. Djela: putopisi “Oluja nad Akonkagvom”, “Osvojenje vrhova”, “Kroz zemlju Indijanaca”, “Putovanje izvan vremena”, “Nepal otvara vrata”, “Gdje civilizacija prestaje”, “Karavana prijateljstva”, roman “Nađena sreća”, knjiga za djecu “Kumenana” (prevedena na 16 jezika).

1913. - Rođen Vladimir Muljević, prof. emeritus, prvi hrvatski doktor elektrotehničkih nauka i pionir elektrotehnike i računarstva. Objavio je približno 450 naučnih i stručnih priloga, knjiga, udžbenika i univerzitetskih skripti, a sastavio je, objavio ili uredio i nekoliko rječnika iz područja mjerenja, automatske regulacije i automatizacije.