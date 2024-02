Navodno zbog Rusije: Šolc blokira izbor Fon der Lajen za šeficu NATO-a

Njemački kancelar Olaf Šolc (Scholz) odbio je ideju o kandidaturi predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (von der Leyen) za mjesto generalnog sekretara NATO-a.

Kako piše "Welt am Sonntag", američki državni sekretar Entoni Blinken (Antony) je prošle godine predložio kandidaturu Fon der Lajen predsjedniku SAD Džou Bajdenu (Joe Biden).

Bajden se obratio Šolcu s tom idejom, ali je njemački kancelar odbio.

Postoji bojazan

Navodno je Šolc smatrao poziciju šefa NATO-a "previše važnom da bi je povjerio demokrišćanu iz Njemačke". Šolc smatra da je stav Fon der Lajen o Rusiji previše kritičan, te navodi kako bi se to moglo negativno odraziti na Alijansu.

- Postoji bojazan da bi njen previše oštar stav prema Rusiji i otvorene izjave u kojima kritikuje tu zemlju mogle dovesti do eskalacije između NATO-a u Rusije s obzirom na to da bi dobili na dodatnom značaju sa pozicije generalnog sekretara Alijanse - piše "Welt am Sonntag".



Favorit za Stoltenbergovog nasljednika

Sagovornici Welt am Sonntaga slažu se da će sljedeći generalni sekretar NATO-a biti premijer Nizozemske Mark Rute (Rutte), koji već uživa podršku više od 20 članica Alijanse.



Inače, NATO želi riješiti pitanje novog generalnog sekretara prije juna.

Aktuelnom generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu mandat ističe u oktobru 2024. godine, a odluku o njegovom nasljedniku moraju jednoglasno donijeti sve članice NATO-a.