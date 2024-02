Umro čuveni indijski svećenik: Gladovao do smrti, "da bi se pročistio"

On je postigao "Samadhi" kroz "Salekhnu" na Čandragiri u 2:35 ujutro, navodi se u saopćenju.

Salekhna je džainska religiozna praksa koja uključuje dobrovoljni post do smrti za duhovno pročišćenje, navodi se u izjavi Teertha.

Čuveni džainski prorok Ačarja Vidjasagar Maharaj (Charya Vidyasagar Maharaj) u nedjelju je preminuo u Čandragiri u Indiji nakon što je preduzeo "salekhnu", prenosi Times of India .

- Maharadž je boravio u Dongargarhu posljednjih šest mjeseci i nije mu bilo dobro od posljednjih nekoliko dana. Posljednja tri dana, on je posmatrao salekhnu, religioznu praksu dobrovoljnog posta do smrti, i prestao je da uzima hranu i tečnost. Prema džainizmu, to je zavjet dat za duhovno pročišćenje - navodi se u saopćenju.

Narendra Modi, premijer Indije, takođe je izjavio saučešće povodom njegove smrti.