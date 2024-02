Potvrdili satelitski snimci i dokumenti UN-a: Izrael napao konvoj s hranom

Prema izvještaju UN-ove humanitarne agencije u Gazi (UNRWA), kamion je bio jedno od deset vozila koja su stajala na tački koju je čuvao IDF. Na vozilo je tada ispaljen projektil, a čitavom konvoju su zatim onemogućili prolazak u sjeverni dio teritorija.

Uništena većina hrane

Niko nije povrijeđen, ali je većina hrane na vozilu uništena. Uglavnom se radilo o brašnu. IDF je 5. februara rekao da istražuje incident te su odbili upit CNN-a da ponovno komentiraju situaciju.

Nakon tog incidenta, UNRWA je odlučila prestati slati hranu u sjevernu Gazu. Posljednji put hranu su dostavili 23. januara. UN procjenjuje da je u sjevernoj Gazi 300.000 ljudi, od kojih neki umiru od gladi.

CNN je pregledom satelitskih snimki, koje su zabilježene dva sata nakon incidenta, utvrdio da su se nekoliko kilometara od obale nalazila tri izraelska broda s kojih je vjerojatno ispaljen projektil. IDF tvrdi da ti brodovi nadgledaju i napadaju Gazu s zapada.

- Teško je shvatiti kako bi to bio legalni napad. U najmanju ruku, to bi bilo ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Radi li se i o kriminalnom činu, ovisi o namjeri, a to još treba biti utvrđeno na sudu - rekla je Janina Dil (Dill) s Instituta za etiku, pravo i oružane sukobe Sveučilišta u Oxfordu.