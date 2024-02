Prije 122 godine rođen Otokar Keršovani, istaknuti novinar i političar

Na robiji je pisao i svoje najvažnije djelo, ali ga nije završio “Povijest Hrvata”. Iz zatvora je izašao 1940. godine i nastanio se u Zagrebu, gdje je radio u “Hrvatskoj nakladi”, povezanoj s KP, redigirajući časopis “Izraz” do smrti, 9. jula 1941. godine.

Američki advokat Pol Persi Haris osnovao Rotari klub

1883. - Rođen američki filmski režiser Viktor Fleming (Victor), koji je svjetsku slavu stekao filmom "Prohujalo s vihorom". Ostali filmovi: "Čarobnjak iz Oza", "Kapetan Hrabrost", "Tortilja Flet", "Jovanka Orleanka".

1905. - Američki advokat Pol Persi Haris (Paul Percy Harris) u Čikagu je osnovao Rotari klub. Do Harisove smrti, 27. januara 1947., Rotari Internacional je imao više od 200.000 članova u 75 država. Danas Rotari Internacional ima 1,2 miliona članova u gotovo svim državama. Moto Rotari Internationala je "Service Above Self" (Nesebično služiti).

1931. - Umrla australska pjevačica Neli Melba (Nellie), jedna od najpoznatijih pjevačica i najvećih koloraturnih operskih soprana krajem 19. i početkom 20. vijeka. Bila je prva Australka koja je stekla međunarodno priznanje kao klasična muzičarka. Uzela je pseudonim "Melba" iz Melburna, svog rodnog grada. S velikim uspjehom je decenijama nastupala u najvećim operskim kućama u svijetu, uključujući londonski Kovent Garden i njujoršku Metropoliten operu.

1934. - Preminuo engleski kompozitor i violinista Edvard Vilijam Elgar (Edward William), jedan od najpoznatijih i najznačajnijih engleskih kompozitora u periodu kasnog romantizma, čija djela odlikuju jasna forma, krepka orkestracija i naglašena lirika. Djela: oratorijum "Gerontijusov san", koncertne uvertire "Na jugu", "Enigma varijacije", "Falstaf", dvije simfonije, koncerti za violinu i violončelo.