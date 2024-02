Američkoj vladi prijeti blokada, Kongres ima četiri dana da se dogovori

Ostala su još četiri dana da američki Kongres postigne dogovor oko proračuna za vladine organizacije. Ako to ne učine do kraja sedmice, doći će do djelomične blokade vlade, prenosi CNN.

Zakonodavci su se nadali još prekjučer da će objaviti dvostranački dogovor oko proračuna, no on i dalje nije objavljen. I dalje ima brojnih nesuglasica, a predsjednik Zastupničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson), republikanac iz Louisiane, pod golemim je pritiskom da se bori za ustupke konzervativcima. Demokrati u Senatu iskazali su bijes i frustraciju zbog rizika djelomične blokade vlade, a mnogi su za bezizlaznu situaciju okrivili Republikance.

Vrijeme istječe

Predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) danas će održati sastanak s četvero najvažnijih vođa Kongresa. Bijela kuća pokušat će nagovoriti zakonodavce da odobre dodatnu pomoć za Ukrajinu. Zastupnički dom sastaje se sutra, tako da je do roka u petak ostalo malo vremena. Da bi dogovor bio ostvaren prije roka, potrebno je da se s njim složi svih 100 senatora.

Od 1. marta trebalo bi krenuti financiranje ministarstva poljoprivrede, energije, prometa, veterana, urbanog razvoja i još nekih vladinih organizacija koje su zadužene za zadaće poput raspodjele lijekova i vojne gradnje.

Od 8. marta trebalo bi se provesti financiranje drugih vladinih organizacija, uključujući ministarstva pravosuđa, trgovine, obrane, domovinske sigurnosti, obrazovanja, unutarnjih poslova i zdravstva, kao i Agenciju za zaštitu okoliša.

Središnja vlada već se priprema za mogućnost blokade. Svako ministarstvo i agencija ima svoj plan i procedure za taj slučaj. Predviđa se koliko bi zaposlenika morali otpustiti, koje bi aktivnosti bile obustavljene i koji bi zaposlenici neko vrijeme mogli raditi bez plaće.