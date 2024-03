Prijetnja "genocidom i građanskim ratom" od vođe bande na Haitiju

Vođa jedne od bandi koje su organizovale upade u zatvorima na Haitiju, tokom kojih je pobjeglo gotovo 4.000 zatvorenika, zaprijetio je da ako premijer Ariel Henri ne podnese ostavku, može doći do građanskog rata, a to bi moglo dovesti i do genocida.

Traže ostavku premijera

Džimi Šerizier (Jimmy Cherizier), vođa jedne od bandi koje su upale u zatvore u glavnom gradu zemlje Port-au-Prence i regiji Croix des Bouquets 2. i 3. marta, uzrokujući bijeg gotovo 4.000 zatvorenika, zahtijeva ostavku premijera Henrija.

Bivši policajac Šerizier rekao je u videoporuci:

- Ako premijer Ariel Henri ne podnese ostavku i međunarodna zajednica nastavi da ga podržava, idemo u građanski rat koji će direktno dovesti do genocida.

Visoki komesar Ujedinjenih nacija (UN) za ljudska prava Volker Turk naveo je da su od početka 2024. godine u toj zemlji poginule 1.193 osobe, a povrijeđene 692.

Ističući da je zdravstveni sistem na Haitiju pred kolapsom, bolnice koje su pogođene nemaju kapacitet za liječenje, zatvorene su škole i radna mjesta, sve veći broj djece pridružuje se bandama, Turk je rekao da su ekonomske aktivnosti zaustavljene jer bande ograničavaju slobodu ljudi, a najveći dobavljač vode u zemlji prekinuo je distribuciju.

- Najmanje 313.000 ljudi je raseljeno unutar zemlje - kazao je Turk.

Uputio je apel međunarodnoj zajednici da brzo poduzme akciju i pošalje multinacionalnu sigurnosnu misiju na Haiti.

Uveden policijski sat

Naoružane bande koje traže ostavku premijera Henrija sukobile su se sa snagama sigurnosti, izvodeći oružane napade na dva zatvora u blizini Port-au Princea i regije Croix des Bouquets 2. i 3. marta. Tokom sukoba iz zatvora je pobjeglo gotovo 4.000 zatvorenika, a život je izgubilo 12 osoba. Vlada je proglasila 72-satno vanredno stanje i uvela policijski sat u određenim satima kako bi uhvatila kriminalce koji su pobjegli iz zatvora