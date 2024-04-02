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U GRADU BLIZU HELSINKIJA

Užas u Finskoj: Maloljetnik pucao u školi, povrijeđeno više djece

Osumnjičeni je uhapšen brzom policijskom akcijom u blizini škole

Policija: Brzo reagirala. Sky News

N. H.

2.4.2024

Rano jutros dogodila se pucnjava u školi u Viertola u Vantai, u Finskoj, prilikom koje je više ljudi povrijeđeno, a kako prenose finski mediji, među njima je i troje djece.

Osumnjičeni je uhapšen brzom policijskom akcijom u blizini škole. U saopćenju finske policije se navodi da je riječ o maloljetniku. 

- Policija je na licu mjesta i vrši uviđaj. Mole se posmatrači da se drže dalje od područja i u zatvorenom prostoru. Ne bi  trebalo otvarati vrata strancima - navodi se u saopćenju policije.

Očevidac, koji se zadesio u blizini škole, čuo je pucnjavu za koju je mislio da je nešto drugo. 

- Nisam znao kako da ga povežem s pucnjavom. Tada se začuo strašni vrisak i nekoliko djece je istrčalo iz dvorišta - rekao je.

Navodi da je shvatio da se nešto strašno dešava tek kada je naoružana policija stigla u dvorište.

On navodi da su ekipe bile na terenu jako brzo, poslije dvije minute od pucnjave.

Riječ je o školi koja ima više od 800 učenika.

Vantaa je grad u Finskoj koji se nalazi sjeverno od glavnog grada Helsinkija, u južnoj Uusimai.

# PUCNJAVA U ŠKOLI
# PUCNJAVA
# FINSKA
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