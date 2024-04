Broj poginulih u poplavama u Keniji porastao na 169

Obilne kiše koje su pogodile nekoliko dijelova Kenije i razorne bujične poplave usmrtile su 169 ljudi, saopćio je vladin zvaničnik.

Broj poginulih

Portparol vlade Isaac Mwaura potvrdio je broj poginulih u ponedjeljak navečer, rekavši da je usljed pucanja brane u ponedjeljak ujutro u gradu Mai Mahiu na zapadu Kenije poginulo 48 osoba, a pogođeni su deseci ostalih.

- Izgubili smo 169 ljudi od početka kišnog perioda. Vlada je također intenzivirala operacije potrage i spašavanja kako bi pronašla osobe koje su prijavljene kao nestale - izjavio je Mwaura na nacionalnoj televiziji.

Istočnoafrička zemlja trenutno ima nadprosječne padavine uzrokovane vremenskim fenomenom El Nino. Kenijski meteorološki zavod saopćio je da će se obilne padavine nastaviti ove sedmice, s potencijalom za poplave i klizišta u nekim područjima.

Nedavne obilne padavine dovele su do velikih bujičnih poplava u okruzima Nairobi, Makueni, West Pokot i Machakos, uz gubitke života i imovine. Obilne kiše također su prekinule glavne ceste, poremetile poslovanje širom zemlje i primorale da se ponovno otvaranje škola odgodi za sedmicu dana od ponedeljka.

Nacionalni tim za hitne slučajeve

Novoformirani nacionalni tim za hitne slučajeve poplava provodi niz mjera za pomoć Kenijcima u suočavanju s posljedicama poplava, uključujući obezbjeđivanje hrane, sigurne vode za piće, zdravstvene potrpštine, kazao je Mwaura.

- Uvijek imamo kiše između marta, aprila i maja, ali sada su one iznad normalnih količina zbog klimatskih promjena - izjavio je on, dodajući da je svih pet brana koje čine hidroenergetski projekat Seven Forks duž rijeke Tane, najduže u Keniji, bilo u punom kapacitetu.

Razorne poplave pogoršavaju humanitarnu krizu u zemlji nakon poplava izazvanih El Ninom krajem 2023. godine u kojima je poginulo najmanje 178 ljudi, povrijeđeno 242, a hiljade su raseljene, prenosi Xinhua.