Nova Kaledonija nalazi se na ivici rata: Otkud Azerbejdžan u cijeloj priči

Francuska vlada kaže da nema sumnje da Azerbejdžan podstiče tenzije u Novoj Kaledoniji, uprkos ogromnoj geografskoj i kulturnoj udaljenosti između kaspijske zemlje i francuske pacifičke teritorije. To je poslednja u nizu tenzija između Pariza i Bakua i nije prvi put da Francuska optužuje Azerbejdžan da stoji iza kampanje dezinformacija.

Stranke Nove Kaledonije koje su se zalagale za nezavisnost pozivale su vladu da povuče tekst i da umjesto toga pošalje „misiju dijaloga“ na visokom nivou u Numei. Predložene ustavne amandmane podnio je francuski ministar unutrašnjih poslova i inostranstva Žerald Darmanin. Tekst je osmišljen tako da "odmrzne" ili otvori ograničenu listu birača za one koji borave u Novoj Kaledoniji već deset godina neprekidno.

To je uslijedilo poslije višesatne burne debate o relevantnosti takvog teksta, čemu se stranke koje se zalažu za nezavisnost Nove Kaledonije oštro protive jer, kako kažu, predstavlja ozbiljan rizik i mogao bi da smanji njihovu političku zastupljenost u lokalnim institucijama (Nova Kaledonija ima tri pokrajinske skupštine kao i lokalni parlament, koji naziva svojim Kongresom), piše Radio New Zeland.

To bi morao biti rezultat inkluzivnih i dvostranačkih razgovora, ali ti sastanci još nisu održani, barem pod inkluzivnim uslovima, uglavnom zbog razlika između (ali i unutar) i separatističkih i profrancuskih partija.

Od održanog posljednjeg referenduma, učinjeni su brojni pokušaji da se sve lokalne političke stranke okupe za istim stolom kako bi se došlo do onoga što bi bilo nasljednik sporazuma iz Numee.

- Bili smo usred (pandemije) kovida i običaj kod Kanaka je da kada neko umre, njihovi bližnji budu u žalosti godinu. Dakle, nije im bila dozvoljena ta sloboda. Kao rezultat toga, oni nisu hteli da učestvuju na referendumu jer nisu mogli da idu protiv svoje tradicije i da idu u kampanju ili da se bave drugim poslovima. To je nepoštovanje običaja - rekao je odlazeći generalni sekretar Foruma pacifičkih otoka Henri Puna.

Više od 25 godina nakon implementacije, Francuska sada smatra da je Sporazum, neka vrsta defakto ustava Nove Kaledonije, istekao nakon tri referenduma o samoopredjeljenju 2018., 2020. i 2021. godine. Sve ovo je dovelo do odbijanja nezavisnosti francuskom pacifičkom arhipelagu.

- Žao mi je što su neki od kaledonskih lidera za nezavisnost sklopili dogovor sa Azerbejdžanom. To je neosporno. Čak i ako bude pokušaja miješanja... Francuska je suverena na svojoj teritoriji - kaže on.

- Ovo nije fantazija. To je realnost - rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin za televiziju Frans 2 na pitanje da li se Azerbejdžan, Kina i Rusija mješaju u Novoj Kaledoniji.

Francuska je tradicionalni saveznik hrišćanske Jermenije, susjeda Azerbejdžana i historijskog rivala, a također je dom velike jermenske dijaspore. Darmanin je rekao da je Azerbejdžan, koji je od 2003 vodio predsjednik Ilham Alijev, koji je naslijedio svog oca Hajdara, bio „diktatura“.

Francuska vlada je u srijedu zabranila rad društvene mreže TikTok u Novoj Kaledoniji.

TikTok, čija je matična kompanija kineska, naširoko koriste demonstranti. Kritičari strahuju da se koristi za širenje dezinformacija koje dolaze iz stranih zemalja.

Kakav je odnos Azerbejdžana sa Novom Kaledonijom?

Azerbejdžan je pozvao separatiste sa francuskih teritorija Martinika, Francuske Gvajane, Nove Kaledonije i Francuske Polinezije u Baku, glavni grad Azerbejdžana, na konferenciju u julu 2023. Sastanak je doveo do stvaranja „Inicijativne grupe Bakua“, čiji je navedeni cilj da podrži „francuske oslobodilačke i antikolonijalističke pokrete“.

Grupa je ove sedmice objavila saopštenje u kojem osuđuje predloženu promjenu ustava Nove Kaledonije.

- Solidarni smo sa našim kanačkim prijateljima i podržavamo njihovu poštenu borbu -saopštila je inicijativna grupa Baku.

Rafael Gluksman, poslanik koji je na čelu liste francuskih socijalista na izborima za Evropski parlament u junu, rekao je da je Azerbejdžan "pokušavao da se miješa mjesecima". On je rekao da je osnovni problem iza nemira na Novoj Kaledoniji domaći spor oko izborne reforme, a ne agitacija koju podstiču „strani akteri“. Ali on je optužio Azerbejdžan da koristi to u svoje svrhe.

Lažni snimak

Izvor iz francuske vlade, koji je tražio da ne bude imenovan, rekao je da su proazerbejdžanski nalozi na društvenim mrežama u srijedu postavili lažni snimak koji navodno prikazuje dva bijela policajca sa puškama uperenim u mrtve Kanake.

- To je prilično masivna kampanja, sa oko 4.000 postova koje su generisali (ovi) nalozi. Oni ponovo koriste tehnike koje su već korištene tokom prethodne kampanje protiv Pariza - rekao je izvor za AFP.

Francuska je u novembru optužila aktere povezane sa Azerbejdžanom da sprovode kampanju dezinformacija sa ciljem da naruše francusku reputaciju uoči Olimpijskih igara u Parizu. Baku je odbacio ove optužbe.