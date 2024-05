Putinova čistka u vojsci ima eho zahtjeva pobunjenog Jevgenija Prigožina

Kad je jedan visoki ruski zvaničnik uhapšen, to je neobično, ali kada četvorica završe u lisicama za manje od mjesec dana, onda to nije puki šablon - to je čistka.

Posljednji u nizu je general-potpukovnik Vadim Šamarin, zamjenik načelnika Generalštaba i načelnik Glavne uprave za komunikacije Oružanih snaga Rusije.

Primanje mita

Optužen je za primanje mita velikih razmjera, zbog čega mu je određen dvomjesečni pritvor.

Među uhapšenim vojnim zvaničnicima, također pod optužbama za korupciju, nalaze se i zamjenik ministra odbrane Timur Ivanov i general-potpukovnik Jurij Kuznjecov, načelnik Uprave za kadrove ministarstva odbrane.