Merilin Monro: 98. godišnjica rođenja najljepše glumice svih vremena

Džejn Karmen (Jeanne Carmen), koja je tvrdila da je bila Merilina prijateljica, izjavila da je Monro hodala s obojicom, te kako vjeruje da je jedan od njih dvojice odgovoran za njenu smrt. Novinar Entoni Samers (Anthony Summers) i drugi istražitelji naveli su kako joj je prisluškivana kuća te da to, kao i drugi dokazi, indicira moguću upetljanost CIA-e, FBI-a i mafije. Život Merilin Monro ne prestaje fascinirati i intrigirati svjetsku javnost ni danas.

Nakon tog produkcijskog izleta Merilin snima film „Neki to vole vruće“, 1959. godine, vrhunsku komediju u kojoj je glumila s Tonijem Kertisom (Tony Curtis) i Džekom Lemonom (Jack Lemmon). „Neki to vole vruće“ smatra se jednim od najboljih filmova ikad snimljenih, a najboljim u karijeri Merilin Monro, koja je, zahvaljujući njemu, dobila Zlatni globus kao najbolja glumica u mjuziklu ili komediji.

Prva njena glavna uloga bila je u filmu „Niagara“, 1953., koji joj je donio veliku popularnost i učinio je jednom od najtraženijih holivudskih glumica. Ali u to vrijeme počele su kružiti fotografije gole Merilin, koje je snimio fotograf Tom Kili (Kelley) kad je ona tražila posao. Slike je kupio Hju (Hugh) Hefner, pa se u decembru 1953. pojavila u prvom izdanju „Playboya“. Monro je zbog obaveza prema „Foxu“ morala javno potvrditi da je na slikama zaista ona, a i danas se citira njen odgovor na novinarsko pitanje šta nosi u krevetu, kada je rekla: "Chanel No. 5".

1968. - Preminula Helen Keler (Keller), američka književnica i aktivistica, zagovornica prava osoba s invaliditetom, politička aktivistica i predavačica. Kao beba Keler je izgubila vid i sluh usljed upale moždane ovojnice, te je uglavnom komunicirala koristeći kućne znakove do sedme godine, kada je upoznala svoju prvu učiteljicu Anu Salivan (Anne Sullivan) koja ju je podučavala Braileovom jeziku, učeći je da čita i piše. Nakon obrazovanja u specijalističkim i redovnim školama, Keler je pohađala koledž Radcliffe na Univerzitetu Harvard i postala prva gluha i slijepa osoba u SAD koja je stekla diplomu iz umjetnosti. Kasnije je, također na Radcliffeu, odbranila i doktorat iz filozofije. Keler je radila za Američku fondaciju za slijepe (AFB) od 1924. do 1968, te u tom periodu obišla Sjedinjene Države i putovala u 35 zemalja širom svijeta, vodeći kampanje za osobe s invaliditetom, za pravo glasa žena, radnička prava i mir u svijetu. Bila je jedna od osnivača Američke unije za građanske slobode. Slijepa i gluhonijema Helen Keler napisala je sedam knjiga i, iako nikada nije čula nikakav zvuk, savladala je nemoć svojih glasnica i progovorila. Početkom 60-ih godina povukla se iz javnosti nakon što je pretrpjela moždani udar. Časopis „Time“ proglasio je Keler jednom od 100 najvažnijih osoba 20. vijeka.

Umro Iv Sen Loran, jedan od najvećih kreatora 20. vijeka

2008. - Umro Iv Sen Loran (Yves Saint-Laurent), jedan od najvećih modnih kreatora 20. vijeka. S 19 godina počeo je raditi za Kristijana Diora (Christian). Nakon Diorove smrti 1957., u svojoj 21. godini, Iv Sen Loran je preuzeo upravljanje tom modnom kućom. Pet godina kasnije napustio je „Dior“ i, uz podršku partnera Pjera Bergea (Pierre), utemeljio modnu kuću pod svojim imenom „Yves Saint-Laurent“ - YSL. Sredinom šezdesetih osmislio je luksuznu žensku prêt-à-porter liniju „Saint-Laurent Rive gauche“. Bila je to linija industrijski, masovno proizvedene dizajnerske odjeće, koja je bila dostupna u istoimenom lancu prodavaonica. Na vrhuncu uspjeha, sedamdesetih, dizajnirao je i odjeću za djecu, modne dodatke te ženske i muške parfeme. Iv Sen Loran je prvi modni dizajner koji je za života počašćen velikom retrospektivom svojih radova u njujorškom muzeju The Metropolitan Museum of Art. Za svoj rad odlikovan je i ordenom Legije časti.