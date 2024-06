Anđelina Džoli, holivudska diva, slavi 49. rođendan

Prvu filmsku ulogu Anđelina je dobila 1982. godine, u filmu „Lookin to Get Out“, koja nije bila zapažena, ali krajem 90-ih godina 20. vijeka proslavlja se ulogom akcione junakinje Lare Kroft.

Rođen grčki filozof Sokrat, otac etike

Prema mnogim historičarima, na današnji dan 470. godine prije nove ere, rođen je jedan od najvećih grčkih filozofa Sokrat, otac i osnivač etike ili moralne filozofije. Sokrat je tvrdio da čovjeka ne određuje samo opažaj, nego prije svega um, osjećaj dužnosti, moral i savjest. Za Sokrata je najviša vrlina znanje, zbog čega je pridavao veliki značaj odgajanju mladih. Osim znanja, kao važne vrline isticao je umjerenost, samosavladavanje, usavršavanje i poštivanje zakona. Sokratov najveći doprinos zapadnjačkoj misli su njegovi dijalozi, koje je mnogo koristio u istraživanju moralnih koncepata i prvi put su opisani u dijalozima Sokratovog učenika Platona. Prema tim opisima, metod vođenja dijaloga ima dvije faze: ironiju, koja dovodi sagovornika do saznanja da ništa ne zna o onom što ga učitelj pita, pa otud i Sokratova poznata rečenica: "Znam da ništa ne znam". Ustvari, Sokrat je tvrdio da je svjesnost neznanja prvi stepen sticanja znanja. Druga faza je majeutika ili babička vještina, koja u drugom dijelu razgovora postepeno dovodi sagovornika do saznanja – odnosno do "porađanja istine".

1783. - Francuski pronalazači braća Etjen i Žozef Mongolfje (Etienne i Joseph Montgolfier) prvi put javno demonstrirali letenje balonom napunjenim zagrijanim zrakom.

1798. - Umro italijanski avanturista Đovani Đakomo Kazanova de Saingalt (Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt), sinonim latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Evrope 18. vijeka. Tokom burnog života bio je učenik vjerske škole, sekretar kardinala, venecijanski pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar. Njegovi "Memoari" su dragocjena slika evropskog društva epohe u kojoj je živio.

1931. - Rođen Antun Vrdoljak, hrvatski glumac, režiser i producent, bivši direktor HRT-a, bivši predsjednik, danas počasni predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i član Međunarodnog olimpijskog odbora. Na filmu se pojavio kao glumac 1957. (“Nije bilo uzalud” N. Tanhofera). Uloga putnika u Tanhoferovu filmu H-8 (1958.) donosi mu – zbog pučkog šarma priprostog mladića – veliku popularnost. Glumio je u 20-ak filmova i koprodukcijskih projekata. Za ulogu ratne žrtve u filmu “Rat” (1960.) Veljka Bulajića nagrađen je Zlatnom arenom na Festivalu u Puli.

1971. - Umro mađarski filozof Đerđ Lukač, protagonista "zapadnog marksizma". U mladosti je u "nemarksističkom periodu" napisao "Historiju razvoja moderne drame" i eseje "Duša i oblici". Poslije poraza mađarske revolucije emigrirao je u Austriju, a 1929. u SSSR, potom u Njemačku, gdje je predvodio književnu grupu pisaca-komunista, poslije čega je do 1945. ponovo bio u Moskvi, gdje je napisao studiju "Mladi Hegel". Po povratku u domovinu bio je profesor Budimpeštanskog univerziteta, a 1956. ministar u vladi Imre Nađa, poslije čijeg pada je lišen profesije, uklonjen iz Akademije nauka i interniran. Od 1957. do smrti 1971. povukao se iz javnog života. Ostala djela: "Razaranje uma", "Egzistencijalizam ili marksizam", "Estetika", "Ontologija društvenog bića".