Utjecajni ruski propagandista: "Srbija je kao k**va, a ne naša bratska zemlja"

Da li je za vas Srbija još bratska zemlja? Smatrate li još da mora da nas boli glava o sudbini Srbije? — pitao je svoje ruske gledaoce Sergej Mardan, utjecajni propagandista Kremlja, a komentarišući da je iz Srbije preko posrednika dostavljen za odbranu Ukrajine vojni materijal u vrijednosti gotovo 800 miliona eura, prenosi "antenaM".

Mardan je na TV "Solovljev Live” u emisiji „Маrdan” 22. juna o.g. kazao:

- Srpski, ponavljam: srpski meci, ubijali su ruske vojnike. Srbija? Znate za tu zemlju. Oh, bratuški naši, Gospodi pomiluj, pravoslavni narod, srpski jezik praktično kao ruski… Ma nemoj!

To su savršeno debilne panslovenske ideje, koje su bujale za vrijeme cara Aleksandra II.

Mardan je kazao da je "Rusija nekoliko puta ratovala za narode Balkana — za šta, s kojim ciljem smo mi ratovali s Otomanskim carstvom za oslobođenje naroda Balkana, meni nije do danas jasno.

- A ti Srbi? Pa zbog njih je počeo Prvi svjetski rat, a tada počinje raspad Ruskog carstva.

Raspale su se i neke druge imperije, istina, ali one me mnogo manje interesuju. Mene interesuje samo tragična sudbina Ruske imperije, koja je stupila u, za nju nepotrebnu, iracionalnu savezničku vojnu — zato što je bilo potrebno zaštititi nekakvu prokletu Srbiju.

Šta imamo sada? "Financial times" piše o tome da je Srbija s početkom 2022. eksportovala na Zapad naoružanje od gotovo 800 miliona eura. Gdje je završilo to naoružanje — vi to vrlo dobro znate. Tom municijom se pucalo po ruskoj vojsci u Rabotinu, Bahmutu, Soledaru… po cijelome frontu - kazao je Mardan.

Dotakao se i predsjednika Srbije Aleksandar Vučića, za kojeg je kazao da se ne trudi to opovrgnuti, rekavši "da nisu dostavljali municiju Rusiji ni Ukrajini, nego partnerima SAD i Evropi".

- Postavite sebi pitanje, veoma prosto: Da li je za vas poslije ove vijesti Srbija bratska zemlja, smatrate li još da mora da nas boli glava o sudbini Srbije?” — pitao je Mardan gledaoce TV „Solovljev Live”.



- Ne znam za vas, ali mene, kao privatno lice: Srbija, uopšte ne interesuje.

Čini mi se da je ponašanje Srbije u ovom slučaju ponašanje kao posljednje k**ve - istakao je pa nastavio: