Autorski tekst Hilari Klinton o predsjedničkoj debati: Raspravljala sam i s Trampom i s Bajdenom, na ovo pazim

Povodom predstojeće debate u SAD između predsjedničkih kandidata Džoa Bajdena (Joe Biden) i Donalda Trampa (Trump), bivše državna sekretarka i kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednicu Hilari Klinton (Hillary Clinton) napisala je autorski tekst u "New York Timesu". Cijeli tekst pročitajte u nastavku.

Pozorište u politici

Prošle sedmice sam imala zabavu svog života na dodjeli nagrada Tony, predstavljajući pjesmu iz "Suffs", brodvejskog mjuzikla koji sam koproducirala o sufražisticama koje su ženama izborile pravo glasa. Bila sam oduševljena kada je serija odnijela kući nagrade za najbolju originalnu muziku i najbolju knjigu.

Od "Suffs" do "Hamiltona", volim politiku i politiku u pozorištu. Ali ne i obrnuto. Prečesto ključnim trenucima poput ovosedmične rasprave između predsjednika Bajdena (Bidena) i Donalda Trampa (Trump) pristupamo poput dramskih kritičara. No, mi biramo predsjednika, a ne najboljeg glumca.

Ja sam jedina osoba koja je debatirala s obojicom (gospodinom Trampom 2016. i, u demokratskoj predsjedničkoj utrci 2008 s gospodinom Bajden). Svjesna sam mučnog pritiska hodanja na toj pozornici i da je gotovo nemoguće usredotočiti se na suštinu kada je Tramp uključen. U naše tri debate 2016. pokrenuo je mećavu prekidanja, uvreda i laži koje su preplavile moderatore i učinile medvjeđu uslugu glasačima koji su slušali kako bi saznali više o našim vizijama zemlje — uključujući rekordnih 84 miliona gledatelja u našoj prvoj debati.

Gubitak je vremena pokušavati pobiti argumente gospodina Trampa kao u normalnoj raspravi. Gotovo je nemoguće identificirati koji su uopće njegovi argumenti. Počinje s besmislicama, a zatim prelazi u blebetanje. Ovo se samo pogoršalo u godinama otkako smo raspravljali. Nije me iznenadilo što je nakon nedavnog sastanka nekoliko izvršnih direktora reklo da gospodin Tramp, kako je to opisao jedan novinar, "nije mogao imati čistu misao" i da "skače s teme na temu". Ipak, očekivanja od njega toliko su mala da će, ako se doslovno ne zapali u četvrtak navečer, neki reći da mu je nastup bio pravi predsjednički.

G. Tramp može brbljati i buncati djelomično zato što želi izbjeći davanje direktnih odgovora o svojim nepopularnim stavovima, poput ograničenja abortusa, davanja poreznih olakšica milijarderima i rasprodaje našeg planeta velikim naftnim kompanijama u zamjenu za donacije za kampanju. Upada u riječ i maltretira – čak me u jednom trenutku i vrebao po pozornici – jer želi ispasti dominantan i izbaciti protivnika iz takta.

Ove smicalice neće uspjeti ako Bajden bude direktan i snažan kao što je bio kada se suočio sa republikanskim provokatorima na govoru o stanju nacije u martu. Predsjednik ima činjenice i istinu na svojoj strani. Vodio je američki povratak iz historijske zdravstvene i ekonomske krize, s više od 15 miliona otvorenih radnih mjesta do sada, rastom prihoda za radničke porodice, usporavanjem inflacije i skokovitim porastom ulaganja u čistu energiju i naprednu proizvodnju. Pobijedit će ako ta priča prođe.

Godine 2016., intenzivno sam se pripremala za rasprave jer sam znala da moram pronaći način da presječem nestašluke g. Trampa i pomognem američkom narodu da shvati šta je zapravo na kocki. U 90-minutnim lažnim debatama na identičnoj pozornici, vježbala sam zadržati hladnokrvnost pred teškim pitanjima i otvorenim lažima o mom dosjeu i karakteru. Dugogodišnji savjetnik glumio je gospodina Trampa i činio sve što je mogao da me isprovocira, uznemiri i razbjesni. Upalilo je.

Nažalost, gospodin Bajden počinje s nedostatkom jer nema šanse da provede toliko vremena pripremajući se kao ja prije osam godina. Biti predsjednik nije samo svakodnevni posao; to je „sve-svugdje-sve-odjednom“ posao. Historijski gledano, to je dovelo do slabijeg učinka aktuelnog predsjednika u prvoj raspravi.

Obratiti pažnju na bitne stvari

Kao gledatelji, trebali bismo se truditi ne vezati se za pozorište. Umjesto toga na ove stvari biste trebali obratiti pažnju.

Prvo, obratite pažnju na to kako kandidati govore o ljudima, a ne samo o politici. U mojoj trećoj debati s g. Trampom, obećao je imenovati sudije Vrhovnog suda koji će poništiti „Roe protiv Wadea“ (odluka Suda kojom je legaliziran abortus u SAD, op. aut.). Odgovorila sam da će to imati stvarne posljedice za prava žena. G. Tramp je već rekao da žene treba kazniti zbog abortusa. "Trebao bi se sastati s nekim od žena s kojima sam se ja sastao", rekla sam mu. “Bila sam u zemljama u kojima su vlade ili prisiljavale žene na abortus, kao što su radile u Kini, ili prisiljavale žene da rađaju djecu kao što su radile u Rumuniji. I mogu vam reći da vlada nema posla u odlukama koje žene donose sa svojim porodicom u skladu sa svojom vjerom, uz ljekarski savjet.”

U četvrtak će gospodin Tramp najvjerovatnije reći da želi prepustiti abortus državama. Nada se da to zvuči umjereno. Ali to, zapravo, znači da on podržava najekstremnije zabrane abortusa koje su već uvele mnoge države i sva ekstremna ograničenja koja dolaze. G. Tramp bi trebao odgovarati za 12-godišnju djevojčicu u Misisipiju koja je silovana, a zatim prisiljena nositi dijete do poroda. Krenula je u sedmi razred s novorođenčetom zbog drakonske zabrane abortusa u njenoj državi. Zbog gospodina Trampa u Lujzijani je mlada djevojka koja nije mogla pobaciti rodila držeći u rukama plišanog medvjedića. Studije pokazuju da žene koje žive pod zabranom abortusa imaju do tri puta veću vjerovatnost da će umrijeti tokom trudnoće, poroda ili ubrzo nakon poroda. Zbog gospodina Trumpa, jedna od tri žene reproduktivne dobi sada živi pod takvim ograničenjima.

Gospodin Bajden jedan je od najempatičnijih vođa koje smo ikada imali. Poslušajte kako iskreno govori o pravima žena, borbama, radničkih porodicama, prilikama za Afroamerikance i hrabrosti Ukrajinki i Ukrajinki koje riskiraju svoje živote za demokraciju. Gospodin Tramp to ne može jer mu je stalo samo do sebe.

Drugo, pokušajte prozrijeti kroz hvalisanje i usredotočite se na temelje koji su u pitanju. Godine 2016., g. Tramp je odbio reći hoće li prihvatiti rezultate izbora. "Držat ću vas u neizvjesnosti", rekao je. “To nije način na koji naša demokratija funkcionira”, odgovorila sam. "Budimo jasni što on govori i šta to znači." Možete povući ravnu crtu od te razmjene do smrtonosne pobune na Kapitolu SAD 6. januara 2021.

Ovoga puta očekujte da gospodin Tramp okrivi gospodina Bajdena za inflaciju, ali izbjegne odgovore na pitanja o svojim ekonomskim planovima. Mora odvratiti ili lagati jer bi njegovi prijedlozi - smanjenje poreza za superbogate, rušenje Zakona o pristupačnoj njezi, deportiranje miliona radnika i uvođenje općih tarifa na svakodnevnu robu - pogoršali inflaciju, povećali troškove za američka kućanstva i izazvali recesije. To nije moje predviđanje; to je zaključak iz Moody's Analyticsa s Wall Streeta. Stručnjaci nestranačkog Instituta za međunarodnu ekonomiju Peterson procijenili su da bi same tarife gospodina Trampa značile, zapravo, povećanje poreza od 1.700 dolara svake godine za prosječnu američku porodicu - ili više.

Sa svoje strane, gospodin Bajden očito jedva čeka govoriti o svojim planovima za smanjenje troškova življenja. Suprotstavio se moćnim farmaceutskim kompanijama ograničivši cijenu inzulina i potpisavši zakon koji je omogućio Medicareu (sistem zdravstvene zaštite u SAD) da po prvi put pregovara o cijenama lijekova na recept. U četvrtak slušajte o planovima za preuzimanje korporativnog dizanja cijena i povećanje pristupačnosti goriva, namirnica i stanovanja. Predsjednik je već pomogao jednom od 10 Amerikanaca sa federalnim studentskim zajmom da dobije prijeko potrebnu olakšicu. On će najvjerojatnije biti spreman ponuditi više ideja kako pomoći mladima da dobiju snažan početak i priušte život srednje klase.

Treće, kada vidite ova dva čovjeka jednog pored drugog, razmislite o pravom izboru na ovim izborima. To je izbor između haosa i kompetencije.

Lak izbor

G. Tramp je osuđen za 34 krivična djela i proglašen je odgovornim za seksualni napad i finansijsku prijevaru. Proveo je cijeli život stavljajući sebe na prvo mjesto. Ako se vrati u Bijelu kuću, imat ćemo više inflacije i manje slobode. Neće to biti samo repriza njegovog prvog mandata. Otkako je izgubio 2020., g. Tramp je postao ljući i bezobzirniji. Njegov bivši ministar odbrane kaže da je on “prijetnja demokraciji”. Njegov bivši šef kabineta kaže da "nema ništa osim prezira prema našim demokratskim institucijama, našem Ustavu i vladavini prava". Sjetite se toga u četvrtak kada čujete g. Trampa kako izgovara svoje pritužbe i obećava odmazdu.

Nasuprot tome, gospodin Bajden je mudar i pristojan čovjek koji se žestoko bori za radničke porodice. Da, on ima 81. To je samo tri godine više od gospodina Trampa. A njegov radni vijek i iskustvo pomažu mu da ostvari stvari koje našu zemlju čine jačom, a sve naše živote boljim, od okupljanja demokrata i republikanaca da poprave ceste i mostove u raspadu do suprotstavljanja ruskoj agresiji.

Ovo su izbori su osuđenog kriminalca željnog osvete i predsjednika koji daje rezultate za američki narod. Bez obzira što se dogodi u raspravi, to je lak izbor.