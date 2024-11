Bajden i Tramp najavili mirnu tranziciju vlasti

Aktuelni američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) i novoizabrani predsjednik Donald Tramp (Trump) sastali su se danas u Bijeloj kući na razgovorima o tranziciji vlasti, javlja Anadolija.

- Čestitam i radujem se glatkoj tranziciji - rekao je Bajden Trampu, koji je prošle sedmice pobijedio na izborima i osvojio drugi neuzastopni mandat u Bijeloj kući.

Tramp je zahvalio Bajdenu i rekao da je politika “teška“.

- I to u mnogim slučajevima nije baš lijep svijet, ali je danas lijep svijet i ja to veoma cijenim. Prelaz vlasti će biti glatki, i ja to veoma cijenim - rekao je Tramp.

Republikanska stranka je osvojila većinu na izborima, preuzimajući kontrolu nad Predstavničkim domom, Senatom i Bijelom kućom.

Tramp je pobijedio na izborima sa 312 elektorskih glasova.

Uoči sastanka sa Bidenom, Trump se sastao i sa republikancima na Kapitol Hilu.

- Zar nije lijepo pobjeđivati? Lijepo je pobijediti. Uvijek je lijepo pobjeđivati - rekao je Tramp republikancima.