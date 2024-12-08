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U PARIZU

Snimak rukovanja Trampa i Makrona postao hit na društvenim mrežama

Mnogi su se odmah sjetili njihovih ranijih susreta i čuvenog rukovanja od 27 sekundi prilikom obilježavanja Dana pada Bastilje

Tramp i Makron. Platforma X

A. O.

8.12.2024

Videosnimak rukovanja novizabranog američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i predsjednika Francuske Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) postao je viralan na društvenim mrežama.

Naime, Tramp je u okviru prve međunarodne posjete nakon pobjede na izbora došao u Pariz, u Francusku, gdje ga je ispred Jelisejske palače dočekao Makron. Tramp je nakon izlaska iz automobila energično povukao Makronovu desnu ruku ka sebi, a zatim su se zagrlili i čvrsto stisnuli šake.

Dvojica lidera su potom zastala na stepenicama da poziraju nakon čega je Tramp postavio svoju ruku iznad Makronove i odlučno je povukao nadole tokom drugog rukovanja. 

Makron je odmah izgubio smiješak sa lica. Mnogi su se odmah sjetili njihovih ranijih susreta i čuvenog rukovanja od 27 sekundi prilikom obilježavanja Dana pada Bastilje.

Tramp, koji će zvanično preuzeti funkciju šefa Bijele kuće 20. januara, prisustvovao je otvaranju Notr Dama u Parizu zajedno sa ostalim svjetskim liderima. 

# EMMANUEL MACRON
# SAD
# DONALD TRUMP
# FRANCUSKA
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