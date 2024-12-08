Snimak rukovanja Trampa i Makrona postao hit na društvenim mrežama

Videosnimak rukovanja novizabranog američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i predsjednika Francuske Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) postao je viralan na društvenim mrežama.

Naime, Tramp je u okviru prve međunarodne posjete nakon pobjede na izbora došao u Pariz, u Francusku, gdje ga je ispred Jelisejske palače dočekao Makron. Tramp je nakon izlaska iz automobila energično povukao Makronovu desnu ruku ka sebi, a zatim su se zagrlili i čvrsto stisnuli šake.

Dvojica lidera su potom zastala na stepenicama da poziraju nakon čega je Tramp postavio svoju ruku iznad Makronove i odlučno je povukao nadole tokom drugog rukovanja.