Izrael kritikovao plan Francuske da prizna Palestinu

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar (Sa’ar) oštro je osudio plan Francuske da prizna Palestinu, tvrdeći da bi to bilo "nagrađivanje terorizma", javlja Anadolu.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je u srijedu u intervjuu za "France 5" da njegova zemlja planira priznati palestinsku državu i da bi to moglo biti učinjeno u junu, tokom međunarodne konferencije koju će zajedno voditi sa Saudijskom Arabijom.

- Jednostrano priznanje izmišljene palestinske države, u realnosti kakvu svi poznajemo, predstavljat će nagradu za teror i vjetar u leđa Hamasu - objavio je Sar na mreži X.

On je dodao da "takve radnje neće približiti mir, sigurnost i stabilnost u našoj regiji - naprotiv, samo će ih dodatno udaljiti".

Makron najavio priznanje

Makron je izjavio da "moramo ići ka priznanju i to ćemo učiniti u narednim mjesecima".

Prema njegovim riječima, planirana konferencija o implementaciji rješenja o dvije države, koja bi se trebala održati u Njujorku, mogla bi biti prekretnica.

- Naš cilj je da predsjedavamo ovom konferencijom (o Palestini) zajedno sa Saudijskom Arabijom u junu, gdje bismo mogli finalizirati ovaj proces uzajamnog priznanja više strana - rekao je Makron.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se pojačavaju međunarodni pozivi na političko rješenje sukoba u Gazi, gdje je od oktobra 2023. izraelska vojska usmrtila više od 50.000 ljudi, te šireg izraelsko-palestinskog konflikta.

U februaru 2024. godine Makron je izjavio da priznanje palestinske države "nije tabu za Francusku", te naglasio da je takav potez i moralna i politička nužnost.

- To dugujemo Palestincima, čije su težnje predugo gažene. Dugujemo to Izraelcima, koji su preživjeli najveći antisemitski masakr ovog stoljeća. Dugujemo to regiji koja želi izaći iz ralja haosa i osvete - rekao je tada Makron.

Priznanje većine zemalja svijeta

Trenutno 147 od 193 članice Ujedinjenih nacija priznaje državu Palestinu. U maju prošle godine, Španija, Irska i Norveška pridružile su se toj listi, čime je broj zemalja članica EU koje su priznale Palestinu porastao na 10. Ostale su Bugarska, Kipar, Malta, Mađarska, Poljska, Švedska i Rumunija.

Nekoliko drugih evropskih zemalja, posebno iz istočne Evrope, uključujući Ukrajinu, Albaniju, Srbiju, Crnu Goru i Bjelorusiju, takođe su priznale palestinsku državnost.