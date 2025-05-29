Tramp upozorio Netanjahua: Ne dirajte Iran dok traju nuklearni pregovori

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da je prošle sedmice upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da ne preduzima akcije koje bi mogle da poremete nuklearne pregovore sa Iranom.

- Rekao sam mu da bi to bilo neprikladno da se uradi u ovom trenutku jer smo sada veoma blizu rješenja. To bi moglo da se promijeni u svakom trenutku - rekao je Tramp novinarima, prenosi Reuters.

Istovremeno, dva iranska zvanična izvora su izjavila da bi Iran mogao da pauzira obogaćivanje uranijuma ako SAD oslobode zamrznuta iranska sredstva i priznaju pravo Teherana da obogaćuje uranijum u civilne svrhe, u okviru "političkog sporazuma" koji bi mogao da dovede do šireg nuklearnog dogovora.

Izvori bliski pregovaračkom timu kazali su da bi "političko razumjevanje sa SAD moglo uskoro da bude postignuto" ako Vašington prihvati uslove Teherana.

Jedan od izvora je rekao da to pitanje "još nije razmatrano" tokom razgovora sa SAD.

Izvori su za Reuters rekli da bi Teheran, prema ovom sporazumu, obustavio obogaćivanje uranijuma na godinu, a dio svojih visoko obogaćenih zaliha poslao u inostranstvo ili ih pretvorio u gorivne ploče u civilne nuklearne svrhe.

Privremena pauza u obogaćivanju uranijuma bila bi način da se prevaziđe zastoj nastao zbog sukobljenih crvenih linija, nakon pet rundi pregovora između iranskog ministra vanjskh poslova Abasa Arakčija i Trampovog izaslanika za Bliski istok, Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), sa ciljem rješavanja višedecenijskog spora oko nuklearnog programa Teherana, navodi agencija.

Zvaničnici SAD više puta su izjavljivali da bilo koji novi nuklearni sporazum sa Iranom, koji bi zamijenio neuspješni sporazum iz 2015. godine između Teherana i šest svjetskih sila, mora da uključuje obavezu ukidanja obogaćivanja uranijuma, koje se smatra potencijalnim putem ka razvoju nuklearnih bombi.

Iran je u više navrata negirao takve namjere, navodeći da želi nuklearnu energiju isključivo u civilne svrhe i javno odbacio zahtjev Vašingtona za ukidanjem obogaćivanja uranijuma kao napad na svoj suverenitet.