Ilon Mask: Žao mi je zbog nekih mojih objava o Donaldu Trampu, otišle su predaleko

Ilon Mask (Elon Musk), milijarder i bivši direktor vladinog ureda za efikasnost u administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), oglasio se nakon oštrog sukoba s Trampom prošle sedmice, s kojim je do tada bio u dobrim odnosima.

Mask je sada potpuno povukao svoje izjave.

- Žalim zbog nekih mojih objava o predsjedniku Donaldu Trampu prošle sedmice. Otišle su predaleko - napisao je Mask.

Kako je počeo sukob?

Ova izjava dolazi nakon burne razmjene optužbi i uvreda između dvojice moćnika. Sve je počelo kada je Ilon Mask javno kritikovao prijedlog zakona Donalda Trampa, nazvan "Jedan veliki, prelijepi zakon" (eng. One Big Beautiful Bill), vrijedan 2,4 biliona dolara, nazvavši ga "odvratnom sramotom prepunom političkih ustupaka"“.

Tramp mu nije ostao dužan. Optužio je Maska da opstruira njegove političke napore jer je iz zakona uklonjen poticaj za električna vozila, te zaprijetio da će ukinuti sve državne ugovore i subvencije koje trenutno koriste kompanije pod Maskovom kontrolom.

Eskalacija

Sukob je dodatno eskalirao kada je Mask u jednoj objavi implicirao Trampovu povezanost sa pedofilom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), što je izazvalo veliki interes medija i lavinu komentara na društvenim mrežama.

Nakon višednevne razmjene teških riječi, Mask je odlučio povući ručnu. Obrisao je najkontroverznije objave, uključujući one koje su se odnosile na Trampa, Epstina i njegovu raniju podršku opozivu bivšeg predsjednika. Ubrzo nakon toga uslijedila je i objava u kojoj izražava žaljenje.

Zanimljivo je da se i Tramp donekle povukao, rekavši kako "želi Masku sve najbolje", što su mnogi protumačili kao pokušaj smirivanja tenzija – barem privremeno.

Posljedice sukoba

Ovaj sukob nije imao posljedice samo na društvenim mrežama, već i na berzama – dionice Tesle i drugih Maskovih kompanija zabilježile su pad, a pojedini republikanski donatori najavili su distanciranje od Maska. Upravo to bi mogao biti i glavni razlog za „primirje“.

Ipak, najnovija Maskova izjava mogla bi označiti kraj ove kratke, ali burne epizode između tehnološkog mogula i bivšeg predsjednika čiji politički utjecaj i dalje traje.