Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi, koji se svake godine obilježava 14. juna, službeno je proglasila Skupština Svjetske zdravstvene organizacije 2005. godine. Ovaj dan pruža priliku da se iskaže zahvalnost dobrovoljnim darivateljima krvi širom svijeta za njihovo nesebično djelovanje i istovremeno je fokusiran na postizanje univerzalnog pristupa sigurnoj krvi.

Svaka pojedinačna donacija krvi predstavlja dragocjen dar koji spašava živote, dok je ponovljena donacija ključna za izgradnju sigurnog i održivog snabdijevanja krvlju.

Ciljevi obilježavanja

Ciljevi obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih darivatelja krvi su:

- Izražavanje zahvalnosti pojedincima koji daruju krv i poticanje većeg broja ljudi da postanu novi darivaoci.

- Poticanje zdravih ljudi da redovito doniraju krv koliko god je to moguće, s ciljem poboljšanja kvalitete života pacijenata ovisnih o transfuziji, te izgradnje sigurne opskrbe krvlju u svim zemljama svijeta.

- Naglašavanje ključne uloge dobrovoljnog darivanja krvi i plazme u postizanju univerzalnog pristupa sigurnim krvnim proizvodima za sve populacije.

- Mobilizacija potpore na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini među vladama i razvojnim partnerima za ulaganje, jačanje i održavanje nacionalnih programa sigurnog i održivog snabdijevanja krvlju.

Iznimno human akt

Donirana krv je nezamjenjiva i stoga je izuzetno važno motivirati što veći broj građana da daruju krv kako bi se spasili životi.

Akt darivanja krvi iznimno je human i ne postoji nagrada kojom se može obilježiti ili nagraditi svaki dobrovoljni darivatelj krvi. Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi je posvećen upravo njima i pruža priliku svima da dobrovoljno daruju krv, ovaj dragocjeni lijek onima kojima je potreban.

Cilj obilježavanja ovog dana je iskazivanje zahvalnosti dobrovoljnim darivateljima krvi i podizanje svijesti o potrebi za sigurnom krvlju širom svijeta, potičući pojedince da redovito daruju krv, kako bi bila dostupna svima kojima je potrebna.