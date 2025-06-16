Protivbalističke rakete Izraela greškom eksplodirale na vojnom aerodromu Nevatim

Iran je tokom noći napao Izrael balističkim raketama, a jedan od sistema protivbalističke odbrane za koji brojni izvori navode da je Davidova praćka, s najmanje dvije rakete pogodio je aerodrom Nevatim i oštetio lanser.

Greške poput ovih stvore se uslijed preopterećenja tokom napada kod sistema za razmjenu radarskih podataka sa lanserima koji ispaljuju protivbalističke rakete.