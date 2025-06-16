Protivbalističke rakete Izraela greškom eksplodirale na vojnom aerodromu Nevatim

Iran je tokom noći napao Izrael balističkim raketama, a jedan od sistema protivbalističke odbrane za koji brojni izvori navode da je Davidova praćka, s najmanje dvije rakete pogodio je aerodrom Nevatim i oštetio lanser.
Greške poput ovih stvore se uslijed preopterećenja tokom napada kod sistema za razmjenu radarskih podataka sa lanserima koji ispaljuju protivbalističke rakete.
Isti lanser ispalio je nekoliko raketa ka iranskim balističkim raketama da bi nakon kraće baraže dvije rakete nakon kratkog leta eksplodirale u neposrednoj blizini lansera koji je potencijalno oštećen.
Veliki požar nakon detoniranja druge rakete na kojoj se pojavila greška ukazuje da je došlo do uništenja objekta ili neke instalacije na zemlji, čime ova greška postaje još skuplja.
Raketa iz sistema David's Sling (Davidova praćka) prema otvorenim procjenama košta i do milion američkih dolara po raketi.
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