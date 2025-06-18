Samit G7 završen bez Trampa: Evo šta su sve bile teme susreta

Samit Grupe sedam (G7) imao je svoj posljednji dan rasprava u Kanadi jučer, ali bez ključnog igrača: američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa).

U ponedjeljak navečer, Trampova portparolka objavila je da se američki predsjednik ranije vraća u Vašington (Washington) iz kanadskog odmarališta u Rocky Mountainsu, zbog sukoba između Irana i Izraela.

Širi požar

Izrael je u petak pokrenuo napade na Iran, a udari između dva neprijatelja od tada prijete da će izazvati širi požar u cijeloj regiji.

Trampov brzopleti odlazak je korak unazad za G7, jer se sastanak smatrao testom jedinstva suočenim s velikim međunarodnim problemima.

Na samitu je razmatran tekući rat Rusije protiv Ukrajine, na sjednici kojoj je u utorak prisustvovao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky). Zelenski je također prvobitno planirao održati bilateralne razgovore s Trampom.

Tramp je jasno stavio do znanja da se ni u kom slučaju ne planira pridružiti zajedničkoj inicijativi za nametanje daljnjih sankcija Moskvi. Predložio je da Evropljani preuzmu vodstvo i izrazio skepticizam u vezi s američkim sankcijama.

Kao što se i očekivalo, lideri G7 nisu uspjeli izdati potpunu zajedničku deklaraciju nakon završetka samita u utorak, umjesto toga izdajući odabrane izjave o određenim temama.

Ukrajina nije bila među njima uprkos raspravi u utorak o ovom sukobu.

Zajedničke izjave su se umjesto toga kretale od šumskih požara, transnacionalne represije i krijumčarenja migranata, do vještačke inteligencije i kvantne tehnologije.

Potkopavanje nacionalne sigurnosti

Lideri su osudili transnacionalnu represiju, definiranu kao "agresivni oblik stranog miješanja" kojim države ili njihovi posrednici pokušavaju zastrašiti, uznemiravati, nanijeti štetu ili prisiliti pojedince ili zajednice izvan svojih granica.

To "potkopava nacionalnu sigurnost, državni suverenitet, sigurnost i ljudska prava žrtava i principe međunarodnog prava. Ima zastrašujući učinak u našim zemljama", navodi se u zajedničkoj izjavi.

- Udvostručit ćemo naše napore kako bismo osigurali sigurnost naših zajednica, branili ljudska prava, uključujući slobodu izražavanja na internetu i van njega, te zaštitili naš suverenitet - navodi se.