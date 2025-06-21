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ISFAHAN

IAEA potvrdila: Izrael napao iransko nuklearno postrojenje

Ovo je, prema podacima agencije, treći napad Izraela na slične objekte u Iranu od početka otvorenog oružanog sukoba 13. juna.

Postrojenje u Isfahanu. Platforma X

M. Až.

21.6.2025

Izrael je izveo napad na iransko nuklearno postrojenje u Isfahanu, potvrdila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Prema riječima Rafaela Grosija (Rafael Grossi), direktora IAEA-e, pogođena je fabrika za proizvodnju centrifuga – ključnih uređaja koji se koriste za obogaćivanje uranija.

- To postrojenje dobro poznajemo. Na toj lokaciji nije bilo nuklearnog materijala, pa ovaj napad neće imati radiološke posljedice - izjavio je Grosi.

Ovo je, prema podacima agencije, treći napad Izraela na slične objekte u Iranu od početka otvorenog oružanog sukoba 13. juna. Prije Isfahana, izraelske snage napale su Istraživački centar u Teheranu te radionicu u gradu Karadžu.

Direktor IAEA-e jučer je pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija upozorio na pogoršanje situacije.

- Napadi na nuklearna postrojenja u Islamskoj Republici Iran doveli su do ozbiljnog pogoršanja nuklearne sigurnosti i zaštite - rekao je.

- Iako do sada nije došlo do radiološkog ispuštanja koje bi pogodilo stanovništvo, postoji opasnost da se to dogodi - dodao je Grosi.

Napetosti između Irana i Izraela rastu iz dana u dan, a međunarodna zajednica sve ozbiljnije upozorava na opasnost od širenja konflikta i moguće nuklearne nesreće.

# IZRAEL
# IRAN
# ISFAHAN
# IAEA
# RAFAEL GROSSI
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