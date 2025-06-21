IAEA potvrdila: Izrael napao iransko nuklearno postrojenje

Izrael je izveo napad na iransko nuklearno postrojenje u Isfahanu, potvrdila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Prema riječima Rafaela Grosija (Rafael Grossi), direktora IAEA-e, pogođena je fabrika za proizvodnju centrifuga – ključnih uređaja koji se koriste za obogaćivanje uranija.

- To postrojenje dobro poznajemo. Na toj lokaciji nije bilo nuklearnog materijala, pa ovaj napad neće imati radiološke posljedice - izjavio je Grosi.

Ovo je, prema podacima agencije, treći napad Izraela na slične objekte u Iranu od početka otvorenog oružanog sukoba 13. juna. Prije Isfahana, izraelske snage napale su Istraživački centar u Teheranu te radionicu u gradu Karadžu.