Šef NATO-a: Iran ne smije razviti nuklearno oružje

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) obraća se uoči NATO samita.

Govoreći o situaciji u Iranu, Rute je istaknuo da su saveznici NATO-a već dugo saglasni da Iran ne smije razviti nuklearno oružje.

- Saveznici su više puta pozivali Iran da ispuni svoje obveze prema Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT) - rekao je.

Rute dalje navodi da će novi plan ulaganja u odbranu saveza iznositi 5 posto BDP-a te da će to pomoći u osiguravanju sigurnosti i obrane.

Dodatno je istaknuo da je Rusija i dalje "najznačajnija prijetnja" s kojom se Savez suočava.