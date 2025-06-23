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OBRAĆANJE RUTEA

Šef NATO-a: Iran ne smije razviti nuklearno oružje

Saveznici su više puta pozivali Iran da ispuni svoje obveze prema Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja

Mark Rute. AP

N. Aj.

23.6.2025

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) obraća se uoči NATO samita.

Govoreći o situaciji u Iranu, Rute je istaknuo da su saveznici NATO-a već dugo saglasni da Iran ne smije razviti nuklearno oružje.

- Saveznici su više puta pozivali Iran da ispuni svoje obveze prema Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT) - rekao je.

Rute dalje navodi da će novi plan ulaganja u odbranu saveza iznositi 5 posto BDP-a te da će to pomoći u osiguravanju sigurnosti i obrane.

Dodatno je istaknuo da je Rusija i dalje "najznačajnija prijetnja" s kojom se Savez suočava.

# NATO
# MARK RUTTE
# IRAN
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