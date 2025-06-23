Merc podržao napade na Iran: "Nema razloga da to kritikujemo"

Posljednja vojna dešavanja na Bliskom istoku prokomentarisao je njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), osvrnuvši se na stav Njemačke kako na napade Izraela na Iran tako i na američke udare po iranskim nuklearnim postrojenjima.

Kako je objavio na X-u, stvari na Bliskom istoku nisu se mogle ostaviti u statusu kakav su imale do sada.

- Nema razloga da kritikujemo ono što je Izrael započeo u Iranu prije sedmicu dana, niti postoji razlog da kritikujemo ono što je Amerika tamo uradila prošlog vikenda. Nije bez rizika. Međutim, ni ostavljanje stvari kakvima jesu nije bila opcija – porulio je kancelar Njemačke.

Nešto ranije, Merc je izjavio da bi se Iran trebao vratiti za pregovarački stol.

- Iran mora odmah započeti pregovore sa SAD-om i Izraelom i pronaći diplomatsko rješenje sukoba – poručio je on.