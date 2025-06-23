Sky News: Čuju se eskplozije iznad glavnog grada Katara

Prema informacijama koje prenosi novinska agencija Reuters, zabilježen je niz eksplozija iznad Dohe, prijestolnice Katara.

Sky News je izvijestio da se u ovom trenutku čuju eksplozije iznad glavnog grada Katara.

Agencija Axios također izvještava da je sa teritorije Irana na Katar ispaljeno šest balističkih raketa. Kako navode, ovu informaciju im je potvrdio izraelski zvaničnik.

BBC prenosi iste vijesti, pozivajući se na Reuters i AFP.