Pokazala anketa: Muslimanski imigrant nikada bliže pobjedi

Kandidata za gradonačelničke izbore u Njujorku izabrat će glasači Demokratske stranke, a posljednja anketa koju je proveo američki list The Hill u saradnji s firmama Emerson College Polling i PIX11, pokazuje da će pobjedu odnijeti Zohran Mamdani.

On je muslimanski imigrant iz Ugande koji je 2021. godine postao zastupnik u Predstavničkom domu Kongresa savezne države Njujork.

Mamdani je utrku počeo kao potpuni stranac, a njegova inovativna kampanja putem društvenih mreža, kao i nekoliko viralnih odgovora na pitanja tokom debata, Mamdanija je dovela pred prag pobjede. Prema izbornom sistemu u Njujorku kojeg koristi Demokratska stranka, na izbornim listićima glasači poredaju kandidate po tome koga bi najviše željeli vidjeti kao svog kandidata.

Prebrojavanje glasova

Zatim se glasovi prebrojavaju do trenutka kada jedan od njih ima najmanje 50 posto glasova. Prema anketi koju je objavio The Hill, Mamdani je iza dosadašnjeg favorita i bivšeg guvernera Njujorka Endrua Kuomoa (Andrewa Cuomoa) sve do posljednje runde, odnosno kada ostanu samo njih dvojica kao kandidati.

Prema ovoj anketi, u posljednjoj rundi Mamdani ima prednost s 52 posto glasova, ispred 48 posto koliko bi imao Kuomo.

Ulaganje novca u kampanju

Ovaj rezultat je unutar statističke greške ove ankete te da je utrka izrazito "bliska", ali Mamdanijeva pobjeda na ovim internim izborima bila bi veliko iznenađenje.

Glavni razlog za to je svakako činjenica da je Kuomo dugogodišnji političar, kao i osoba koja je uložila ogromnu količinu novca u svoju kampanju, višestruko više od Mamdanija koji je primarno koristio društvene mreže.

Izbori za gradonačelnika Njujorka bit će održani u novembru, ali je prethodnih 11 godina pobjedu odnosio kandidat Demokratske stranke, pa se ovi interni izbori gledaju kao svojevrsni "konačni" izbori za ovo prestižno mjesto.

Političar koji dobije povjerenje glasača Demokratske stranke će se u novembru boriti protiv republikanca Kurtisa Silve (Curtisa Silwe), te aktuelnog gradonačelnika Erika Adamsa (Erica), bivšeg demokrate koji će na izbore izaći kao nezavisni kandidat.