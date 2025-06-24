Oglasio se Tramp: "Molim vas da ne kršite primirje"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) oglasio se nakon objave iranske državne televizije i potvrdio da je primirje između Izraela i Irana "sada stupilo na snagu".

- Molimo vas da ga ne kršite - dodaje u objavi na Truth Social.

Kao što smo spomenuli, iranski državni mediji izvijestili su da je primirje počelo. Još uvijek nije objavljena službena potvrda od Izraela.