Oglasio se Tramp: "Molim vas da ne kršite primirje"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) oglasio se nakon objave iranske državne televizije i potvrdio da je primirje između Izraela i Irana "sada stupilo na snagu".
- Molimo vas da ga ne kršite - dodaje u objavi na Truth Social.
Kao što smo spomenuli, iranski državni mediji izvijestili su da je primirje počelo. Još uvijek nije objavljena službena potvrda od Izraela.
Ova objava dolazi nakon 12 dana intenzivnih sukoba između Irana i Izraela, koji su rezultirali stotinama žrtava na obje strane i eskalacijom regionalne nestabilnosti.
Državni mediji u Iranu su ranije objavili da je rat završen, te da je primirje, kako tvrde, "nametnuto agresoru". Prema navodima televizije Press TV, prekid vatre uslijedio je nakon četiri uzastopna vala raketnih napada koje su iranske snage izvele na, kako ističu, "izraelske okupirane teritorije".
Ostaje da se vidi da li će novo najavljeno primirje opstati, te kakvu će ulogu dalje imati Vašington u stabilizaciji odnosa između dva zakleta neprijatelja Bliskog istoka.