Iranski predsjednik izrazio spremnost za rješavanje spora sa SAD u međunarodnom okviru

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izrazio je u utorak spremnost svoje zemlje da riješi sporove sa SAD-om na osnovu međunarodnog okvira.

Iranska državna televizija je javila da je Pezeškijan telefonski razgovarao sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohamedom bin Zajedom Al Nahyanom (Mohammedom bin Zayedom Al Nahyanom) i pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom (Shehbazom Sharifom).

Nada u pregovore

- Nadamo se da će pregovori između Irana i SAD-a uskoro početi i dovesti do pozitivnog ishoda - citiran je Pezeškijan tokom razgovora sa bin Salmanom.

Iran traži poštene i razumne sporazume u okviru međunarodnog prava, sporazume koji osiguravaju neotuđiva prava iranskog naroda i doprinose regionalnoj stabilnosti i razvoju, rekao je.

- Nemamo nikakvih zahtjeva izvan naših zakonitih prava i pozdravljamo svaku podršku prijateljskih i bratskih nacija u rješavanju ovih pitanja - dodao je.

U izvještaju se navodi da je Bin Salman od samog početka naznačio da njegova zemlja osuđuje izraelske akcije protiv Irana.

- Mi, niti bilo koja druga zemlja u našoj regiji, nismo otvorili svoj zračni prostor za bilo kakvu akciju protiv Irana i nećemo to učiniti. Također neće biti operacija protiv Irana iz američkih baza u našim zemljama. Također razumijemo vaše obaveze da odgovorite na američki napad - rekao je Bin Salman.

"Gradnja regije bez miješanja"

U telefonskom razgovoru sa Bin Zajedom, Pezeškijan je izjavio da "mogu zajedno graditi regiju bez stranog miješanja, u okruženju saradnje, stabilnosti i mira".

Bin Zajed je podvukao "važnost osiguranja uspjeha sporazuma na način koji koristi svim zemljama i narodima regije, ponavljajući dosljedan stav UAE u podršci inicijativama koje unapređuju mir i regionalnu sigurnost".

Iranski predsjednik je tokom poziva sa Šarifom potvrdio da "neprijateljske zavjere ne mogu naštetiti prijateljstvu između" Irana i Pakistana.

Izrael je pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija u Iranu od 13. juna, uključujući vojne i nuklearne objekte, tvrdeći da je Teheran na ivici proizvodnje nuklearne bombe - tvrdnje koju Iran žestoko negira.

Dok je Iran izveo odmazdu raketnim i bespilotnim napadima, SAD se pridružio sukobu bombardirajući tri iranska nuklearna objekta u nedjelju.

Nakon 12 dana borbi između dva regionalna zakleta neprijatelja, američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak preko noći objavio prekid vatre između Izraela i Irana kako bi se okončao sukob.