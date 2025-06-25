Protest pristalica Hezbolaha ispred iranske ambasade u Bejrutu

Hiljade pristalica Hezbolaha okupilo se ispred iranske ambasade u Bejrutu, Liban, u ponedjeljak u znak solidarnosti s Iranom, javlja Anadolu.

Hezbolah je organizovao protest kao odgovor na nedavne regionalne tenzije, s ciljem izražavanja solidarnosti s iranskom vladom. Demonstranti su uzvikivali slogane podrške Iranu, a istovremeno osuđivali Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Pristalice su pjevale libanske, iranske i himne Hezbolaha noseći zastave Irana, Libana i Hezbolaha, zajedno sa slikama generalnog sekretara Hezbollaha Hasana Nasralaha (Hassana Nasrallaha) i iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija (Khamenei).

Na velikom transparentu, izloženom na zidu iranske ambasade, bio je bivši komandant iranskih snaga Quds Qassem Soleimani, ubijen u američkom zračnom napadu u Iraku, kako ljubi Nasrallaha u čelo.

Izrael je 13. juna izveo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, tvrdeći da je Teheran na ivici proizvodnje nuklearne bombe, što je Iran negirao.

Dok je Iran izveo odmazdu raketnim i bespilotnim napadima, SAD se pridružio sukobu bombardujući tri iranska nuklearna objekta u nedjelju.

Nakon 12 dana zračnih borbi između dva regionalna zakleta neprijatelja, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je u ponedjeljak najavio prekid vatre između Izraela i Irana kako bi se okončao njihov sukob.