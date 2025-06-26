Tramp šokiran: "Zaustavite procese protiv Netanjahua, Bibi je prošao kroz pakao"

Predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social i tim putem pozvao da se obustave sudski procesi protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu). Objavu prenosimo u cjelosti.

- PRIJELOMNA VIJEST... Bio sam šokiran kad sam čuo da Izrael, koji je upravo doživjeo jedan od svojih najvećih trenutaka u historiji, a koju snažno vodi Bibi Netanjahu, nastavlja svoj smiješni lov na vještice protiv svog ratnog premijera!

Bibi i ja smo upravo zajedno prošli kroz PAKAO, boreći se protiv vrlo teškog i briljantnog dugogodišnjeg neprijatelja Izraela, Irana, a Bibi nije mogao biti bolji, oštroumniji ili jači u svojoj LJUBAVI prema nevjerojatnoj Svetoj zemlji. Bilo ko drugi bi pretrpio gubitke, sramotu i haos!

Bibi Netanjahu bio je RATNIK, kao možda nijedan drugi ratnik u historiji Izraela, a rezultat je bio nešto što niko nije mislio da je moguće, potpuno uklanjanje potencijalno jednog od najvećih i najmoćnijih nuklearnih oružja bilo gdje u svijetu - napisao je Tramp.

Zaslužuje bolje

- Borili smo se, doslovno, za opstanak Izraela, a nitko u izraelskoj historiji nije se borio jače ili kompetentnije od Bibija Netanjahua.

Uprkos svemu tome, upravo sam saznao da je Bibi u ponedjeljak pozvan na sud zbog nastavka ovog dugotrajnog (on prolazi kroz ovaj horor show od maja 2020. – Nečuveno! Ovo je prvi put da se sudi aktuelnom izraelskom premijeru) politički motiviranog slučaja, u vezi s cigarama, lutkom Zekoslava Mrkve i brojnim drugim nepravednim optužbama kako bi mu se nanijela velika šteta.

Takav LOV NA VJEŠTICE, za čovjeka koji je toliko dao, nezamisliv mi je. On zaslužuje puno bolje od ovoga, kao i Izrael. Suđenje Bibiju Netanjahuu trebalo bi ODMAH OTKAZATI ili dati pomilovanje Velikom heroju koji je toliko učinio za državu.

Možda ne poznajem nikoga ko bi mogao surađivati u boljoj harmoniji s predsjednikom Sjedinjenih Država, sa MNOM, od Bibija Netanjahua. Sjedinjene Američke Države spasile su Izrael, a sada će Sjedinjene Američke Države spasiti Bibija Netanjahua. OVA PARADA 'PRAVDE' SE NE SMIJE DOPUSTITI - dodao je.

Optužbe protiv Netanjahua

Podsjetimo, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je od 2020. godine optužen u tri odvojena slučaja korupcije poznata kao Afera 1000, 2000 i 4000, a optužbe uključuju mito, prevaru i zloupotrebu povjerenja.

U Aferi 4000, najtežoj, tereti ga se da je pogodovao telekomunikacijskoj kompaniji Bezeq u zamjenu za povoljno medijsko izvještavanje na portalu Walla. U ostalim slučajevima radi se o primanju poklona od bogatih prijatelja te pokušajima dogovora s medijima o povoljnom izvještavanju. Netanjahu sve optužbe odbacuje i tvrdi da je žrtva političkog progona.

Suđenje je počelo u maju 2020. godine i traje već više od pet godina, s brojnim odgodama i prekidima, dijelom zbog Netanjahuovih političkih obveza i vanrednih okolnosti poput rata u Gazi.